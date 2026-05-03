Na traktoriádě v Libeři u Prahy zemřelo dítě, policie případ prošetřuje

Kriminalisté šetří sobotní nehodu na traktoriádě v obci Libeř u Prahy, při které zemřelo dítě. Věc prošetřují pro podezření z trestného činu usmrcení z nedbalosti, řekla středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová. Na neštěstí upozornil server Novinky.cz.
Událost se stala v sobotu kolem 14:00. „Při traktoriádě došlo k nehodě, při které zemřelo dítě. Kriminalisté si převzali událost a prověřují ji pro podezření ze spáchání trestního činu usmrcení z nedbalosti a budou se zabývat veškerými okolnostmi," řekla Richterová. Více informací policie neuvedla.
K neštěstí byl vyslán záchranářský vrtulník. „Bohužel nezletilý pacient utrpěl natolik závažná zranění, že i přes snahu všech na místě zemřel. Lékař musel konstatovat smrt,“ řekla mluvčí záchranné služby Monika Nováková.
Krutovláda Siniakové s Američankou sílí. Rusky ve finále nespasilo ani zranění Češky
Tenistka Kateřina Siniaková získala v Madridu 36. deblovou trofej v kariéře. S Američankou Taylor Townsendovou ve finále porazily ruský pár Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová 7:6, 6:2 a ovládly společně třetí turnaj elitní kategorie WTA 1000 v řadě. Předtím letos slavily Sunshine Double po triumfech v Indian Wells a Miami. Vítězná série činí už 15 zápasů.
Scénáře velké politické hry. Radní ČT z nahrávky „za půl mega“ může Babiš obětovat
Základních scénářů volby členů Rady ČT poté, co server Fórum 24 zveřejnil nahrávku, na které se údajně baví dva její členové – Pavel Matocha a Roman Bradáč – způsobem, který může naznačovat korupční jednání, není mnoho. A to i v případě, kdy je vládní většina deklaratorně hodí přes palubu. Volba je totiž v běhu a dotyčná dvojice již postoupila do užšího výběru.
Požár v Českém Švýcarsku se podařilo dostat pod kontrolu, hasit bude sedm vrtulníků
Požár v národním parku České Švýcarsko si hasiči rozdělili na čtyři úseky. Dva úseky jsou větší. Na ně cílí vrtulníky. Jeden úsek je v blízkosti domova se zvláštním režimem. Hasiči se snaží domov uchránit. V České televizi to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček, který je na místě. Hasiči zasahují u Rynartic, části obce Jetřichovice, od soboty.
Teplice si drží náskok před barážovou pozicí. Doma remizovaly se Slováckem
Fotbalisté Teplic v úvodním kole nadstavbové skupiny o záchranu remizovali doma 1:1 se Slováckem. Severočechy poslal do vedení Daniel Mareček, ve druhé půli srovnal střídající Martin Koscelník.