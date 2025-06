Na toaletách ve školách budou nejspíš muset být od září dámské potřeby zdarma

Povinnost zajistit od září bezplatně školačkám dámské vložky či tampony má uložit chystaná novela vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz vzdělávacích zařízení a dětských skupin. Návrh novely zveřejnila v úterý na svém webu vláda.

"Zavedením bezplatné dostupnosti menstruačních potřeb ve školách dochází ke zlepšení situace dívek ze sociálně slabých rodin, u nichž může pravidelné pořizování těchto prostředků představovat nepoměrnou finanční zátěž. V některých případech může vést i k absencím ve škole, sníženému sebevědomí a sociálnímu vyloučení," uvedli autoři návrhu.

Podle nich zajištění hygienických pomůcek pomůže třeba dcerám samoživitelek a samoživitelů či rodičů v hmotné nouzi a také dívkám z dětských domovů či ze zařízení jako klokánky. Opatření má přispět k psychické pohodě dětí i omezení pocitu studu kolem tématu menstruace, bránit má vyloučení z kolektivu.

Novelu vyhlášky připravilo ministerstvo zdravotnictví. Reaguje tak na požadavky krajských a žákovských samospráv. Jejich zástupci v otevřeném dopise prezidentovi, premiérovi a ministrům školství a zdravotnictví poukazovali na menstruační chudobu a na to, že v době menstruace dívky z chudých domácností do školy nechodívají, protože rodina nemá na nákup hygienických pomůcek peníze. Žádali o řešení.

"Legislativní zakotvení této povinnosti (vybavit toalety) má za cíl zajistit rovný přístup k základním hygienickým potřebám a přispět ke snižování sociálních nerovností," uvedli autoři návrhu.

Podle novely by měly ve školách na toaletách pro dívky i na společných toaletách být od září zdarma menstruační potřeby. Týkat by se to mělo nejspíš i družin, školních klubů či středisek volného času. Povinnost nemá platit pro dětské azylové domy jako klokánky či sociálně výchovné služby. Připomínky k návrhu mohou resorty, samosprávy či odbory posílat do 2. července.

Podle podkladů k novele bylo v Česku ke konci loňska zhruba 584.000 dívek od 10 do 19 let. Kolik bude školy a jejich zřizovatele pořízení materiálu stát, ministerstvo zdravotnictví nevyčíslilo. Podle něj by finanční dopad neměl být významný, na rozpočet státu a samospráv by měl být minimální. Školy budou dělat výběrová řízení na dodavatele, podotkli autoři. Uvedli, že řada škol už menstruační pomůcky zajistila i bez stanovení povinnosti ve vyhlášce.

Na sociálních sítích vyvolal návrh rozporuplné reakce. Kritizovali ho převážně muži. Naopak ženy záměr podporovaly. Ministerstvo v podkladech připomnělo, že se navrhovaná úprava nijak nedotýká rovnosti mužů a žen a neporušuje zákaz diskriminace a antidiskriminační zásady.