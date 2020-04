Ve frontě na testy v Brně se lidé hádali, v Praze se kapacita naplnila během 15 minut

Na jedné straně lidé v tichosti čtoucí informační prospekty, na té druhé hloučky seniorů dohadující se, kdo předbíhá nebo jestli má opravdu někdo nad 60 let. Tak to ve čtvrtek dopoledne vypadalo na Moravském náměstí v Brně, kde začalo testování kolektivní imunity kvůli koronaviru. Fronta se tvořila i v Praze, kapacita pro odběry se vyčerpala během pár minut.

Prvním testovaným v Brně byl třiašedesátiletý Vladimír Hynek, který měl negativní test. "Přišel jsem o půl sedmé a čekal jsem velké řady, ale bylo tu jen pár lidí," uvedl.

Davy přicházely postupně. Stan se otevřel v 8:00. "Vypsal jsem papíry, zkontrolovali mi to, píchli mě do prstu a udělali test. Za deset minut jsem byl ze stanu venku," uvedl Hynek. Přišel nejen, aby věděl, zda má protilátky, ale také aby jako občan přispěl vzorkem do studie kolektivní imunity. Studie ukáže, kolik lidí může být v populaci bez příznaků nemoci covid-19, přitom by mohli být jejími šiřiteli.

8:40 přijela Městská policie Brno, přes megafon vyzývá dav, aby lidé dodržovali dvoumetrové rozestupy. pic.twitter.com/qynrkk7ZRO — Tomáš Kremr (@kremrt) April 23, 2020

Zhruba v 7:30 přišla na náměstí pětašedesátiletá žena z Brna. "Fronty mi tu připomněly dobu, kdy jsme stávali na banány. Tehdy to ale bylo dobrodružství," řekla žena. Podle ní jsou nyní lidé agresivní, někteří se dohadovali, že předbíhají nebo že nemají 60 a více let, právě pro tuto skupinu je určená doba odběrů od 8:00 do 10:00. "Stáří není žádná výsada, jde vidět, že jsme nedůtkliví. Mladé generaci tím nedáváme dobrý příklad," řekla žena, která přišla, aby věděla, jak je na tom.

Stany jsou v Brně na Moravském náměstí a u univerzitního kampusu. Na místech budou týden přístupné od 8:00 do 18:00. Podle děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Martina Repka bylo na Moravském náměstí více lidí než u kampusu.

Dlouhé fronty v Praze

Obdobná situace panovala ve čtvrtek ráno i na testovacích místech v Praze, například na náměstí Míru. Kapacita byla naplněna zhruba po 15 minutách od jejich otevření. Stovky lidí stojí v dlouhých frontách, na poslední se ve čtvrtek zřejmě nedostane.

"Zájem předčil veškerá naše očekávání. Lidé by měli zvážit, jestli nedorazit později. Budeme pokračovat ještě dalších sedm či osm dní a budeme pravidelně informovat o tom, jaké věkové skupiny jsou naplněny," řekl novinářům děkan 1. Lékařské fakulty Aleksi Šedo.

V plánu je v Praze otestovat tisícovku dětí mezi osmi a 17 lety věku, 1500 lidí mezi 18 a 39 let, 1500 lidí mezi 40 a 59 let a 1000 lidí od 60 do 89 let.

Před vyšetřením krve vyplní každý zájemce o test dotazník a souhlas se zapojením do studie. "Samotné vyšetření je triviální, odběr krve z bříška prstů. Znají to třeba diabetici, kteří si měří glykémii," popsal Šedo. Kapka krve se pak dá spolu se dvěma kapkami reakčního činidla do testovací pipety a během deseti až 15 minut je znám výsledek. "Je-li negativní, tak se s onemocněním s velkou pravděpodobností nesetkal. Je-li pozitivní, tak onemocnění v minulosti prodělal, a to způsobem, který mohl být i bez klinických příznaků," dodal s tím, že pozitivní zájemce čeká ještě klasický test z výtěru z nosohltanu a izolace do doby, než budou znát výsledek.

"Množství lidí, kteří nemoc prodělali bez klinických příznaků, nebude velké. Jedním z cílů této studie je, aby bylo zjištěno, jak opravdu velké je," uvedl Šedo. Podle toho pak bude možné podle něj i plánovat kapacity ve zdravotnictví. S podílem bezpříznakových nemocných počítají i modely odhadující budoucí vývoj epidemie, které připravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky.

Provoz odběrových míst zajišťují akademická pracoviště, v Praze zejména medici z 1. LF a armáda. Centra umístěná v Zítkových sadech, Kateřinské zahradě a na náměstí Míru v Praze 2 otevřela v 10:00 ráno, první lidé u nich čekali už před osmou hodinou. V Kateřinské zahradě testují do 15:00 seniory, ve frontě mezi nimi docházelo i ke konfliktům, které řešili organizátoři i městská policie. Od 15:00 je pak místo vyhrazené pro testování dětí.

Kromě Brna a Prahy jsou stany i na několika místech v Ústeckém kraji. V pátek začne testování i v kraji Olomouckém. Regiony jsou záměrně vybrané tak, aby měly různou epidemiologickou výchozí situaci.