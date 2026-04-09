Na summitu NATO by podle Havlíčka měla skládat účty a představovat plány vláda

V aktuální mimořádné bezpečnostní situaci by měla podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) na summitu Severoatlantické aliance (NATO) skládat účty a představovat své vize vláda, protože je odpovědná za rozpočet. Havlíček to ve čtvrtek řekl novinářům na tiskové konferenci k provozu Jaderné elektrárny Dukovany. Rozhodnutí o složení delegace je podle něj na premiérovi Andreji Babišovi (ANO).
Prezident Petr Pavel ve středu Babišovi v dopisu napsal, že na červencovém summitu NATO v Ankaře hodlá být v čele české delegace.
Havlíček ve čtvrtek podotkl, že na posledním summitu zastupovali 22 ze 32 zemí předsedové vlád. Kabinet dříve oznámil, že na summitu NATO v Ankaře počítá s účastí Babiše a ministrů zahraničí Petra Macinky (Motoristé) a obrany Jaromíra Zůny (za SPD).
"Jsme přesvědčeni, že vláda by tam měla skládat účty, ukazovat plány, obhajovat svoje vize, svoje čísla," řekl Havlíček. Pokud Babiš dospěje k tomu, že by kromě něj měli být u toho také ministři zahraničí a obrany, pokládá to Havlíček za pochopitelné.
Složení delegace je podle Havlíčka na rozhodnutí premiéra. "My jsme jen vnímali to, že pan prezident před pár dny prohlásil, že je to v odpovědnosti vlády, takže jsme úplně přesně nepochopili ten jeho včerejší (středeční) dopis," uvedl vicepremiér.
Aktuální bezpečnostní situace je podle Havlíčka s ohledem na konflikty na Ukrajině a Blízkém východě vážná a setkání v Turecku bude zcela zásadní. Je podle něj nepochybné, že se bude diskutovat i o obranných rozpočtech, přičemž odpovědnost v této věci náleží vládě.
Babiš se k dopisu dosud nevyjádřil, ve videu zveřejněném na síti X dnes odkázal na pondělí s tím, že by se místo cesty na summit mělo debatovat spíš o nízké porodnosti v Česku. V březnu premiér uvedl, že svou a Macinkovu účast na summitu NATO považuje za logickou. Zástupci vlády podle Babiše lépe než hlava státu spojencům včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa vysvětlí výši letošních výdajů na obranu v českém rozpočtu, kterou kritizovali i američtí diplomaté.
