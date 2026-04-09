9. 4. Dušan
Reklama
Reklama
Na summitu NATO by podle Havlíčka měla skládat účty a představovat plány vláda

ČTK,ČTK

V aktuální mimořádné bezpečnostní situaci by měla podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) na summitu Severoatlantické aliance (NATO) skládat účty a představovat své vize vláda, protože je odpovědná za rozpočet. Havlíček to ve čtvrtek řekl novinářům na tiskové konferenci k provozu Jaderné elektrárny Dukovany. Rozhodnutí o složení delegace je podle něj na premiérovi Andreji Babišovi (ANO).

Schůze vlády, Karel Havlíček
Vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Archivní foto. Foto: HN - Lukáš Bíba
Reklama

Prezident Petr Pavel ve středu Babišovi v dopisu napsal, že na červencovém summitu NATO v Ankaře hodlá být v čele české delegace.

Havlíček ve čtvrtek podotkl, že na posledním summitu zastupovali 22 ze 32 zemí předsedové vlád. Kabinet dříve oznámil, že na summitu NATO v Ankaře počítá s účastí Babiše a ministrů zahraničí Petra Macinky (Motoristé) a obrany Jaromíra Zůny (za SPD).

"Jsme přesvědčeni, že vláda by tam měla skládat účty, ukazovat plány, obhajovat svoje vize, svoje čísla," řekl Havlíček. Pokud Babiš dospěje k tomu, že by kromě něj měli být u toho také ministři zahraničí a obrany, pokládá to Havlíček za pochopitelné.

Složení delegace je podle Havlíčka na rozhodnutí premiéra. "My jsme jen vnímali to, že pan prezident před pár dny prohlásil, že je to v odpovědnosti vlády, takže jsme úplně přesně nepochopili ten jeho včerejší (středeční) dopis," uvedl vicepremiér.

Reklama
Reklama
Aktuální bezpečnostní situace je podle Havlíčka s ohledem na konflikty na Ukrajině a Blízkém východě vážná a setkání v Turecku bude zcela zásadní. Je podle něj nepochybné, že se bude diskutovat i o obranných rozpočtech, přičemž odpovědnost v této věci náleží vládě.

Babiš se k dopisu dosud nevyjádřil, ve videu zveřejněném na síti X dnes odkázal na pondělí s tím, že by se místo cesty na summit mělo debatovat spíš o nízké porodnosti v Česku. V březnu premiér uvedl, že svou a Macinkovu účast na summitu NATO považuje za logickou. Zástupci vlády podle Babiše lépe než hlava státu spojencům včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa vysvětlí výši letošních výdajů na obranu v českém rozpočtu, kterou kritizovali i američtí diplomaté.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ruské drony v noci opět napadly Oděskou oblast, kde poškodily objekt kritické infrastruktury. Nálet si nevyžádal oběti či raněné, na odstranění škod se pracuje, informoval náčelník správy tohoto regionu Oleh Kiper. Snímek byl pořízen přímo v Oděse.
ŽIVĚ Ukrajina a Rusko informují o mrtvých a raněných po nočních útocích

Jednu oběť na životě a šest raněných si vyžádaly ruské útoky na jihovýchodě Ukrajiny za uplynulou noc, uvedly ve čtvrtek místní úřady. Ruské drony opět zaútočily na kritickou infrastrukturu v Oděské oblasti na jihu země. O jednom mrtvém a jedné zraněné při útocích ukrajinských dronů informují i Rusové.

Veškeré loďstvo, letectvo a vojenský personál USA zůstanou nasazeny v blízkosti Íránu až do doby, než bude uzavřena a plně dodržována skutečná mírová dohoda, oznámil v noci na čtvrtek americký prezident Donald Trump. Na snímku je paluba letadlové lodi USS Abraham Lincoln, která se podílela na nedávných útocích proti Íránu.
ŽIVĚ Americké síly dohlédnou na Írán, než podepíše mírovou smlouvu, oznámil Trump

Veškeré loďstvo, letectvo a vojenský personál USA zůstanou nasazeny poblíž Íránu až do doby, než bude uzavřena a plně dodržována skutečná mírová dohoda, uvedl v noci na čtvrtek Donald Trump. Přes noc začalo platit mezi USA a Íránem dvoutýdenní příměří. Íránská delegace ve čtvrtek dorazí do Islámábádu na jednání s USA o řešení krize na Blízkém východě, oznámil íránský velvyslanec v Pákistánu.

Ukrajinské letectvo zničilo most Konkivskyi přes řeku Konka, který ovládali Rusové.
Banální chyba Rusů odhalila kritickou slabinu. Ukrajinci pak provedli průlomový úder

Ukrajinské síly v průlomové operaci zničily pomocí britských dronů Malloy T-150 strategický most přes řeku Dněpr, který byl pod kontrolou ruských jednotek. Podle ukrajinských důstojníků jde o vůbec první případ, kdy se podařilo most zničit primárně pomocí dronů. Přestože k operaci došlo už na začátku loňského roku, informace o ní přinesl až nyní deník The Telegraph.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama