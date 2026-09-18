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Domácí

Na Šumavě se kvůli kontaminaci sejde ministerstvo s obcemi. Sanaci provádí armáda

ČTK
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Vedení ministerstva životního prostředí (MŽP) se v pondělí sejde se zástupci dotčených obcí na Šumavě kvůli kontaminované lokalitě v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda. V pátek to sdělila mluvčí úřadu Jana Schillerová. Schůzka by se měla uskutečnit v odpoledních hodinách, přesný čas ani místo Schillerová neuvedla.

Skládka chemického vojenského materálu na Šumavě
Skládka chemického vojenského materiálu na Šumavě, 9.9.2026.Foto: HONZA MUDRA
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Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) ve středu na síti X sdělil, že armáda, která dostala na starost sanaci místa, zahájila jeho ženijní a chemický průzkum, na který nasadila 20 vojáků a speciální techniku. Ve stejný den policie na X informovala, že v souvislosti s lokalitou přijala trestní oznámení.

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V lokalitě se ve středu konala schůzka ke koordinaci postupu při likvidaci zátěže. Zúčastnili se jí zástupci armády, správy národního parku Šumava, hasiči parku spolu se zástupci ministerstev obrany a životního prostředí. Areál nepřetržitě hlídá policie.

O tom, že sanaci v bývalém vojenském cvičišti bude provádět armáda, informoval v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO). Podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) se tam nachází zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Červený odhadl náklady na sanaci na 192 milionů korun.

Ministr životního prostředí původně navrhoval, aby zakázku na sanaci získala firma Dekonta, která v oblasti prováděla průzkum. Červený také opakovaně obvinil bývalé vedení resortu životního prostředí z toho, že o kontaminovaném území vědělo a nekonalo.

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ČTK minulý pátek z veřejně dostupné bakalářské práce zjistila, že se v lokalitě na podzim 2020 propadl strop bunkru, v roce 2021 sanační firma Dekonta provedla průzkum a z bunkru se pak odvezlo 1,32 tuny chemických látek a obalů a téměř 3,5 tuny kontaminované zeminy.

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Jelikož nálezy ukázaly, že riziko hrozí na větším prostoru bývalého cvičiště, začal na jaře 2023 průzkum, který odhalil například podzemní jímky a odpady zahrnuté pod zemí. Následně se vykopalo i několik sond.

Jedna sonda narazila na volně uložené chemické látky. Při jejich likvidaci v létě 2023 odvezla sanační firma z malé plochy 48,5 tuny kontaminované zeminy a 2,4 tuny obalů a dalších předmětů. Našlo se množství obalů od bojových chemických látek, skleněné ampule a lahvičky a několik silně zkorodovaných tlakových sudů. Nalezení bojových chemických látek ve vzorcích se nepotvrdilo.

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