Na střední školy se hlásí přes 160 tisíc dětí, vzrostl zájem o lycea

Přihlášku na střední školu si letos podalo asi 159 tisíc uchazečů, meziročně o 1,3 procenta více. Z toho do čtyřletých a kratších oborů se hlásí asi 132 tisíc žáků, o 2,1 procenta více než loni. Alespoň jednu přihlášku do maturitního oboru si podalo 77 procent z nich, podobně jako loni.

Maturitní obory tvoří 66,1 procenta nabízených kapacit středních škol, loni to bylo 65 procent. Většina uchazečů, asi 84 procent, si podalo přihlášku elektronicky. Vyplývá to z dat státní organizace Cermat, které dnes představili jeho ředitelka Barbora Rosůlková a ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

Data o přihlášených uchazečích se mohou podle Rosůlkové ještě mírně změnit, jelikož školy, kterým žáci dali nižší prioritu, ještě kontrolují podané přihlášky.

V minulých letech byl v některých regionech v žádaných oborech, jako třeba na gymnáziích v Praze, velký převis poptávky, takže tam bylo pro přijetí potřeba výrazně víc bodů než v jiných regionech. Loni se v prvním kole přijímacího řízení dostalo na střední školu asi 94 procent uchazečů, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol. Nepřijatých bylo v prvním kole loni asi šest tisíc deváťáků. Letos je na základních školách asi 106 tisíc deváťáků, podobně jako loni.

Ministerstvo školství podle Beka pracuje na záměru, který by v budoucnu umožnil konat přijímací zkoušku ještě před podáváním přihlášek na střední školy. O tom dlouhodobě mluví odborníci. Mohlo by to snížit stres z testů, zároveň by žáci věděli, jak se jim v testu vedlo, před výběrem školy. Podle Beka bude potřeba změna legislativy.

Alespoň jednu přihlášku do čtyřletých gymnázií si podalo 19 procent uchazečů, což je podle Rosůlkové mírný pokles. Přesto jsou čtyřletá gymnázia letos nejvíce žádaným maturitním oborem. Po čtyřletých gymnáziích jsou nejčastější volbou žáků obory středních odborných škol Obchodní akademie, Informační technologie, Ekonomika a podnikání a Praktická sestra, vyplývá z dat Cermatu. U informačních technologií zaznamenal Cermat podle Rosůlkové mírný pokles, stejně jako u čtyřletých gymnázií. Obory středních odborných škol tvoří asi 36,3 procenta letos nabízených kapacit. Alespoň jednu přihlášku do jejich oborů podalo asi 75 700 uchazečů, tedy asi 57 procent.

Žáci mohli podat až pět přihlášek, z toho až dvě do oborů s talentovou zkouškou a až tři do oborů bez ní. Na přihláškách určovali pomocí priorit, na kterou školu chtějí nejvíce. Mohli tak podat například přihlášku na gymnázium, lyceum i střední odbornou školu či do nematuritního oboru.

Vzrostl zájem žáků o lycea, alespoň jedu přihlášku si na ně podala šestina uchazečů, tedy asi 21 900 žáků, což je o asi 2700 více než loni. Kapacity lyceí se navýšily i díky novému oboru všeobecné lyceum, který se v rámci pokusného ověřování otevírá na 30 školách s celkovou kapacitou 819 míst.

Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní obory středních škol se letos budou konat 11. a 14. dubna a na osmiletá a šestiletá gymnázia 15. a 16. dubna. Zda a na jakou školu se dostali, se žáci dozvědí 15. května.

Vysoký počet uchazečů o víceletá gymnázia podle odborníků ovlivňuje i strach z přijímacích zkoušek z deváté třídy základní školy. Například podle neziskové organizace EDUin by se víceletá gymnázia měla postupně redukovat. Rozdělování žáků na ty, kteří zůstávají na základní škole, a odcházející na víceletá gymnázia podle nich posiluje závislost výsledků dětí na jejich rodinném zázemí. Organizace to uvedla ve svém auditu vzdělávacího systému minulý týden. Část osmiletých gymnázií by se mohla přetvořit na čtyřletá, uvedl programový ředitel organizace Miroslav Hřebecký. Šestiletá gymnázia jsou podle něj nesystémová a měla by se zrušit.