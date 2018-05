Na statku v Humpolci skládali studenti maturitu z jízdy na koni, výcviku psů i obsluhy pluhu

Školní zemědělský statek na kraji Humpolce je tak trochu jiný svět. Středoškoláci tu během školního roku tráví hodiny v koňském sedle nebo se starají o své psy, učni se věnují tesařině a opravují zemědělské stroje. Netradiční je i maturitní zkouška, jejíž praktickou část skládají studenti v těchto dnech.

Praha/Humpolec - Za stolkem u pole sedí dívka, rukou si podpírá hlavu a píše. Vedle ní stojí traktor s pluhem. Maturantka Natálie Bírová z České zemědělské akademie v Humpolci skládá zkoušku dospělosti a vylosovala si otázku o půdě a jejím zpracování. Mluvit bude i o tom, jak se zapojuje pluh a jaké má části. "O jaký druh pluhu jde, kromě toho, že je velký a červený?" ptá se žertem učitelka Hana Nevrklová, která na akademii vyučuje biologii a pěstování rostlin.

Téma patří v maturitních otázkách ke klasice, přestože však do zemědělství stále více proniká robotizace, děvčata ho moc rády nemají.

Natálie sice odpovídá, víc si ale užila zkoušku z chovu koní a jezdectví, která je jejím hlavním oborem. "Mám koně doma, jezdím na něm už devět, deset let," vysvětluje. Po maturitě plánuje nastoupit do práce, ráda by ale u koní zůstala. Jako absolventka zná obecné základy zemědělství a může pracovat i jako agronomka a zootechnička.

Opodál mezi stájemi školního statku stojí další maturantky. Jedna z nich vodí koně a druhá ukazuje, jak by u něj použila ochranné pomůcky a jak se orientuje v očkovacím průkaze. Zkoušející Josef Tomášek pokládá i záludné otázky. "Když bys chtěla koně koupit, co by bylo obsahem kupní smlouvy?" ptá se.

V maturitní třídě s oborem agropodnikání se specializací na chov koní a jezdectví je na humpolecké zemědělské akademii 25 žáků, další dvacítka studuje kynologii, tedy chov psů. Praktická maturitní zkouška, která následovala po státní maturitě, trvá tři dny. Studenti si losovali otázky týkající se ekonomiky, evidence hospodářských zvířat, ošetřování krávy u porodu, vlastností osiva a orby a jízdy na koni i jeho ošetřování.

"Ústní zkouška, která ještě bude po ní, potrvá také tři dny, takže tahle třída by měla s maturitami skončit ve čtvrtek," popisuje ředitel školy Otakar Březina.

Absolvent oboru chov koní a jezdectví se musí o zvíře umět postarat, ošetřovat ho a také se naučit jezdit, samostatně i s vozem. V humpolecké akademii mají k dispozici třicet koní, od českých teplokrevníků přes plnokrevníky po koně Kinských. Trenér a vítěz Velké benešovské steeplechase Vladimír Verner poukazuje na to, že jezdectví studují převážně děvčata. "Nerozumím tomu. Myslím si, že to je krásná práce. Je možné, že děvčata mají dnes blíže ke zvířatům," říká. "Kluci ale prohloupí, když na tento obor nejdou, už kvůli tomu, že děvčata jsou tady hezká," směje se.

Zemědělství odchází studovat už řadu let zhruba šest procent žáků devátých tříd základních škol. Přímo na humpolecké akademii je nyní 450 žáků, z toho tři stovky na zemědělských oborech. Z oborů s výučním listem je nejžádanější opravář zemědělských strojů; v maturitních oborech kynologie, agropodnikání - chov koní a jezdectví i ekologické zemědělství. Menší zájem je podle ředitele Březiny o obor farmář.

Místo učebnic vlastní pes

Studenti kynologie si povinně kupují ve třetím ročníku vlastního psa, o něhož se starají a s kterým pak skládají maturitní zkoušku. Pracovní uplatnění nacházejí například u policie nebo armády.

"Letos nás překvapilo, že jsme oproti loňsku dostali významně více přihlášek do oborů s maturitou. Bez problémů naplníme dvě třídy. K drobnému poklesu ale došlo v oborech s výučním listem," uvedl Březina s tím, že rodiče sice chtějí pro děti to nejlepší včetně maturitního vysvědčení, ale ideální řešení to není.

"Myslím si, že lepší je šikovný vyučený žák nebo řemeslník, než nešťastný maturant. Trend je ale jasný. Na učební obory se žáků moc nehlásí. Za chvíli to ale všichni pocítíme, že nebudeme moct sehnat řemeslníka," myslí si.

Ne všichni jeho maturanti byli letos u státní povinné zkoušky úspěšní. "Problémem našeho typu škol je matematika. Počty hodin, které žáci u nás absolvují, jsou oproti gymnáziím významně nižší. Jsme mezi dvěma mlýnskými kameny. Na jedné straně zaměstnavatelé a Agrární komora požadují co nejvíce praktického vyučování, na straně druhé jsme tlačeni státními maturitami, abychom posilovali všeobecné vzdělání. Těžko se v tom hledá vyvážený kompromis," stěžuje si Březina. Dlouhodobě proto nesouhlasí s tím, aby se matematika stala od roku 2021 povinným maturitním předmětem.

Devatenáctiletá maturantka Iva Dalíková jezdí na koni už pět let. Na humpoleckou akademii šla, protože je jí s koňmi dobře, chtěla se o nich dozvědět víc a hlavně jezdit. Od září odejde do Prahy studovat Českou zemědělskou univerzitu, jezdectví tak zůstane jen jejím koníčkem. "Není to na uživení," myslí si, na školu ale bude vzpomínat ráda.