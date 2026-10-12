Na Sněžce napadl první sníh letošní zimy, který vytvořil slabou vrstvu

Na Sněžce napadl první sníh letošní zimy, který vytvořil slabou sněhovou vrstvu. Podle meteorologů jde o první den letošní zimy, kdy některá ze stanic Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ohlásila souvislou sněhovou pokrývku.
Sněžit začalo už v neděli 11. října, kdy přes den ležel sníh nejen na hřebenech Krkonoš, ale i v Jizerských horách a na Šumavě, informovali v pondělí na sociální síti meteorologové.
Sněhový poprašek byl vidět na záběrech z webových kamer společnosti Lanová dráha Sněžka (LDS) ještě v pondělí v poledne. Na Sněžce bylo v poledne okolo nuly, ale pocitová teplota byla vlivem větru minus sedm, vyplynulo z údajů měřicí stanice poštovny Anežka na vrcholu hory.
„Pondělí 12. října je první den letošní zimy, kdy některá ze stanic ČHMÚ hlásí souvislou sněhovou pokrývku v termínu měření v osm hodin. Tento údaj nám poskytují polští kolegové z meteorologické observatoře Sněžka. Sněžit začalo již v neděli,“ uvedli zástupci ČHMÚ.
První sněhové vločky byly podle informací meteorologů letos zaznamenány na Sněžce již 24. září, ale nešlo o ležící sníh. „Loni byl první ležící sníh naměřen 2. října, v roce 2024 to bylo dokonce již 12. září a o rok před tím napadl první sníh na horách až 15. října,“ uvedli zástupci ČHMÚ na webu.
Vítr zastavil v pondělí dopoledne horní úsek kabinové lanovky na Sněžku, která může jezdit do rychlosti větru 60 km/h. Dolní úsek na Růžovou horu je v provozu, uvedla na webu LDS.
Klima na Sněžce je navzdory nevelké nadmořské výšce 1603 metrů arktické a velehorské, často neodráží ráz počasí v celých Krkonoších.
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