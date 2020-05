Na silnici z Českých Budějovic do Rakouska se zřítil most, který se opravoval

Silnice I/3 z Českých Budějovic k hranicím s Rakouskem je v Netřebicích na Českokrumlovsku neprůjezdná. Zbortil se most, který opravují silničáři. Objížďky vedou přes Český Krumlov. Silničáři budou muset postavit nový most. Na místě se nikomu nic nestalo. V úterý to řekl krajský policejní mluvčí Milan Bajcura. Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic se zjišťuje.

Silničáři most už tři týdny opravovali. "Mohla po něm jezdit nákladní auta nad 3,5 tuny. Zřejmě nevydržel ten nápor a mostek se zbortil. Bude se muset postavit celý nový most," řekl Bajcura. Rýdl uvedl, že stavbou, kde je dopravní omezení, projížděl kamion, jeho řidič najel příliš na kraj a utrhl krajnici. "Nevedlo to ani k nehodě kamionu, ani k dramatické situaci. Nicméně při kontrolním dnu stavby se vedení stavby rozhodlo dočasně uzavřít provoz, krajnici sanovat a poté opět provoz obnovit," řekl Rýdl. Související Lávka v pražské Troji se zřítila do Vltavy, dva lidé jsou těžce zranění 0:45 Silnice je neprůjezdná pro všechna auta. Objížďka vede ve směru na České Budějovice přes Kaplici a Český Krumlov po silnici I/39. Auta jedoucí od Budějovic pojedou přes Kamenný Újezd do Českého Krumlova, tam po Objížďkové ulici a kolem autobusového nádraží, dál přes Zubčice až ke Kaplici, uvedl Bajcura.