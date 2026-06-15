Přeskočit na obsah
Benative
15. 6. Vít
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Na severu Chorvatska zemřela v sobotu Češka, je to pátá víkendová česká oběť

ČTK

V chorvatském městě Crikvenica zemřela v sobotu za zvláštních okolností Češka, uvedl v pondělí server Blesk.cz. Případ prošetřuje tuzemské ministerstvo zahraničí (MZV). O víkendu tak v Chorvatsku zemřelo pět Čechů. Čtyři oběti si vyžádala nedělní srážka katamaránu s plachetnicí.

Chorvatsko I - cesta do Dubrovníku, benzinové pumpy, odpočívadla, jízda, silnice, dálnice
Životy většího počtu českých občanů si v Chorvatsku v minulosti vyžádaly hlavně dopravní nehody. Ilustrační fotoFoto: Jakub Plíhal, David Kohout
Reklama

„Případ řešíme a poskytujeme potřebnou konzulární asistenci. Z úcty k pozůstalým nebudeme poskytovat další podrobnosti. Rodině a blízkým zesnulé vyjadřujeme upřímnou soustrast,“ sdělil serveru mluvčí MZV Adam Čörgő. Crikvenica leží na severu Chorvatska.

V neděli se u Splitu po srážce s katamaránem potopila plachetnice, na jejíž palubě bylo osm Čechů. Čtyři lidé zemřeli. Další čtyři skončili v nemocnici, jejich stav není vážný. Tři zemřelí byli obyvateli Bolatic na Opavsku, uvedla obec. Plachetnice, která podle prohlášení chorvatského ministerstva moře, dopravy a infrastruktury plula pod francouzskou vlajkou, se po nárazu s katamaránem se 125 lidmi na palubě potopila. Příčiny nehody nejsou dosud zřejmé.

Související

Životy většího počtu českých občanů si v Chorvatsku v minulosti vyžádaly hlavně dopravní nehody. V červnu 2012 například zahynulo při nehodě autobusu s českými turisty na chorvatské dálnici nedaleko tunelu Sveti Rok osm lidí, 43 utrpělo zranění. Podle vyšetřovatelů nehodu zavinil mikrospánek řidiče. V září 2001 při autonehodě poblíž hlavního města Záhřebu tři čeští turisté a jeden Rakušan, který nehodu zavinil. Na dálnici tehdy zahynul manželský pár a jejich patnáctiletý syn. Jeho o šest let starší bratr utrpěl těžká zranění.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Tomio Okamura, Andrej Babiš, politik
Tomio Okamura, Andrej Babiš, politik
Tomio Okamura, Andrej Babiš, politik

„Babišovo potěšení je šokující.“ Expertka cupuje zrušení televizních poplatků

Mediální analytička Irena Ryšánková se podivuje nad obsahem i formou změny financování veřejnoprávních médií, kterou v pondělí schválila koaliční vláda složená z hnutí ANO, SPD a Motoristů. „Potěšení Andreje Babiše nad tím, že ani jeden ředitel obou institucí nevěděl, s jakou výší financování budou moci počítat, je šokující,“ říká.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama