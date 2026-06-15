Na severu Chorvatska zemřela v sobotu Češka, je to pátá víkendová česká oběť

V chorvatském městě Crikvenica zemřela v sobotu za zvláštních okolností Češka, uvedl v pondělí server Blesk.cz. Případ prošetřuje tuzemské ministerstvo zahraničí (MZV). O víkendu tak v Chorvatsku zemřelo pět Čechů. Čtyři oběti si vyžádala nedělní srážka katamaránu s plachetnicí.
„Případ řešíme a poskytujeme potřebnou konzulární asistenci. Z úcty k pozůstalým nebudeme poskytovat další podrobnosti. Rodině a blízkým zesnulé vyjadřujeme upřímnou soustrast,“ sdělil serveru mluvčí MZV Adam Čörgő. Crikvenica leží na severu Chorvatska.
V neděli se u Splitu po srážce s katamaránem potopila plachetnice, na jejíž palubě bylo osm Čechů. Čtyři lidé zemřeli. Další čtyři skončili v nemocnici, jejich stav není vážný. Tři zemřelí byli obyvateli Bolatic na Opavsku, uvedla obec. Plachetnice, která podle prohlášení chorvatského ministerstva moře, dopravy a infrastruktury plula pod francouzskou vlajkou, se po nárazu s katamaránem se 125 lidmi na palubě potopila. Příčiny nehody nejsou dosud zřejmé.
Životy většího počtu českých občanů si v Chorvatsku v minulosti vyžádaly hlavně dopravní nehody. V červnu 2012 například zahynulo při nehodě autobusu s českými turisty na chorvatské dálnici nedaleko tunelu Sveti Rok osm lidí, 43 utrpělo zranění. Podle vyšetřovatelů nehodu zavinil mikrospánek řidiče. V září 2001 při autonehodě poblíž hlavního města Záhřebu tři čeští turisté a jeden Rakušan, který nehodu zavinil. Na dálnici tehdy zahynul manželský pár a jejich patnáctiletý syn. Jeho o šest let starší bratr utrpěl těžká zranění.
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