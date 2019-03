Ahoj babi, potřeboval bych nutně peníze. Falešných vnuků přibývá, operují z Polska

Případů takzvaných falešných vnuků, kteří se pokoušejí okrást důvěřivé seniory, výrazně přibylo. Jen od začátku roku takových případů moravskoslezští policisté evidují 16. Za celý loňský rok jich bylo 25. Řekl náměstek moravskoslezského policejního ředitele Radim Wita. Podle něj je nárůst znatelný na území celého Česka.

"Na území Moravskoslezského kraje letos evidujeme 16 případů, kdy se někdo pod záminkou, že je syn či vnuk, snažil ze seniorů vylákat peníze. Jen v jednom případě podvodníci uspěli a získali 70 tisíc korun. Loni byli z 25 případů úspěšní jen třikrát, škoda se pohybovala okolo půl milionu korun," uvedl.

Skupina pravděpodobně operuje z Polska. Svědčí o tom i zjištění, že v letošním jediném případě, kdy senior peníze zaplatit, obnos putoval do zahraničí. Podle dostupných informací peníze na Ostravsku vyzvedl taxikář a dovezl je do Polska, kde je předal neznámé osobě.

Podvodníci si podle Wity počínají velmi opatrně. Stává se, že když hovor ukončí, volají seniorovi na pevnou linku ihned zpět, a podle toho, zda je, či není obsazeno, zjišťují, jestli někomu netelefonuje. Ověřují tak, zda nekontaktoval příbuzné nebo policii. "Moc by nám pomohlo, kdyby v těchto případech senioři při volání příbuzným nebo policii využili třeba mobilní telefon nebo si zavolali od sousedů," řekl Wita.

V takové případě by podle něj existovala větší šance, že si podvodníci pro peníze někoho pošlou a policie by se na stopu dobře organizované skupině dostala snáz. "Uvědomujeme si, že to může být pro některé seniory složité, ale kdyby se to podařilo alespoň u jednoho, moc by nám to pomohlo," řekl Wita.

Falešní vnuci podle policie nejčastěji operují na Karvinsku a Opavsku. Například v pátek 15. března se na policii postupně obrátili tři důchodci, kterým falešní vnuci telefonovali během několika hodin. Všichni kontaktovali oběti prostřednictvím pevných linek a požadovali finanční výpomoc.

"Oslovené seniorky a senior zareagovali správně, požadavky volajících nereflektovali a následně se obrátili na policii," řekla mluvčí moravskoslezské policie Gabriela Pokorná. O den později ale podvodníci byli úspěšní a senior z Karviné jim 70 tisíc korun předal.

Policisté proto seniorům radí, aby vždy po takovém telefonátu kontaktovali příbuzné a ověřili si, zda jim skutečně volal jejich vnuk. "Jste-li kontaktováni neznámým volajícím, který se představí jako váš příbuzný a požaduje půjčení peněz, například tvrdí, že měl dopraví nehodu, požadavek neakceptujte a zásadně peníze nepředávejte neznámým lidem," uvedla mluvčí.