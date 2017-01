Na sedmi plánovaných výstavbách dálnice hrozí problémy jako na D8, tvrdí odborník

před 35 minutami

Příští rok má začít výstavba dálnice na 12 úsecích. Podle ředitele Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR Josefa Stemberka je však sedm z nich rizikových a mohly by na nich hrozit podobné problémy jako při výstavbě dálnice D8. Uvedl to v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce a dodal, že by se měly znovu důkladně prozkoumat. Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic však takové nařčení odmítá a tvrdí, že na všechny úseky jsou vypracované odborné expertizy.

Praha - Na sedmi z 12 úseků, na nichž se bude zahajovat výstavba dálnice, mohou hrozit podobné problémy jako na D8. V České televizi to v neděli uvedl ředitel Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR Josef Stemberk.

Některé úseky dálnice D8 se dlouhodobě potýkají s nestabilním podložím. V roce 2013 se tam sesula půda, loni v říjnu nestabilita u prackovické estakády donutila stavbaře rozebrat podpěry mostu části dokončené dálnice a odtěžit desítky tisíc tun náspu.

Stemberk v pořadu Otázky Václava Moravce uvedl, že jako problematické vidí především úseky na severní Moravě a dálnici na Karlovy Vary u Lubence. Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa uvedl, že pro úseky jsou zpracované řádně expertizy.

"Když jsme si prošli to, co bylo zveřejněno, kde se bude zahajovat výstavba, tak z těch 12 úseků jsme zjistili, že sedm bude procházet územím, kde hrozí nebo potenciálně může hrozit takové nebezpečí," uvedl Stemberk. Proto doporučil přezkoumat, zda vypracované průzkumy a projekty opravdu reflektují to, jakými územími budou procházet. "Neříkám, že je to špatně. Asi by to ale za to určitě stálo," dodal.

Kroupa uvedl, že průzkumy a projekty vypracovaly specializované firmy. Podle něj je navíc každá stavba do jisté míry riziková. "Jednak jednotlivými expertizami to prošlo. A jestli pan docent vidí problém, tak já nemám problém to ukázat a věřím, že se potvrdí, že ta projektová dokumentace je zpracována tak, jak má být," uvedl.

Rozestavěná dálnice D8 z Prahy přes Ústí nad Labem do Německa se dlouhodobě potýká s nestabilitou podloží. V červenci 2013 se po silných deštích utrhl svah u Litochovic na Litoměřicku. Sesuv zavalil rozestavěný úsek D8 asi v délce 200 metrů a poškodil i nedalekou železniční trať.

Na nově otevřeném úseku dálnice D8 u prackovické estakády je omezení, asi na dvoukilometrovém úseku je doprava svedená do jednoho dálničního pruhu. Omezení podle středečního rozhodnutí ŘSD potrvá zhruba ještě tři měsíce.

Nestabilita u estakády se poprvé ve větší míře ukázala loni v říjnu. Stavbaři museli kvůli propadu podpěry mostu rozebrat část dokončené dálnice a odtěžit desítky tisíc tun náspu. Součástí úpravy bylo vybudování šestnáctimetrové odvodňovací stěny a padesátimetrové kotvy. ŘSD monitoruje dálnici i její okolí sondami, výstupy z nich má každou hodinu.

Prohlídka trasy posledního úseku D8, který se má podle plánu otevřít 17. prosince. Kritici však tvrdí, že podloží pod dálnicí je nestabilní. | Video: Jakub Zelenka | 01:46

autor: ČTK