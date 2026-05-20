Na Rokycansku havaroval autobus s dětmi, hasiči hlásí několik zraněných

U Oseka na Rokycansku dnes ráno havaroval do příkopu autobus dětmi. Několik lidí je zraněných, zřejmě ne vážně. ČTK o tom informoval mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Mluvčí zdravotnické záchranné služby Karolína Korčíková zatím údaje o zraněných nesdělila, u nehody je šest výjezdových skupin záchranářů.
"Zasahujeme u dopravní nehody autobusu s dětmi. V době příjezdu prvních jednotek byly všechny osoby mimo vozidlo. V autobusu cestovalo celkem 33 dětí, dvě učitelky a řidič. Hasiči společně se záchrannou službou a policií provedli třídění zraněných a zajistili místo události. Podle prvotních informací utrpělo několik osob lehká zranění, na místě nebyla zjištěna žádná vážná zranění," uvedl Poncar.
Silnice druhé třídy u Oseku je na dobu zásahu uzavřena.
Autobus, který havaroval na Rokycansku, podle informací ČTK vezl děti na plavání. Dispečer přepravní firmy uvedl, že řidič se vyhýbal vozu a utrhla se s ním krajnice.
Že autobus sjel z příkopu potvrdili na síti X i policisté, kteří s ostatními složkami IZS na místě zasahují. „Naštěstí nedošlo k fatálním následkům a prozatím nemáme informace ani o vážnějších zraněních. Silnice je v místě dopravní nehody uzavřena. Kromě šetření nehody zajišťujeme i krizovou intervenci,“ doplnila Policie ČR.
Připravujeme podrobnosti…
Litva vyhlásila poplach kvůli dronu, zasahuje proti němu NATO
Litevská armáda dnes dopoledne vyhlásila vzdušný poplach a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt. Ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vzdušný prostor narušil dron, proti němuž zasahuje letecká mise Severoatlantické aliance, uvedla agentura Reuters.
Muže s podezřením na smrtící virus přijme Bulovka, schválil to ministr Vojtěch
O přijetí Američana s podezřením na nákazu ebolou rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po konzultaci s vládou. Ve středu ráno to sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví (MZd) Naďa Chattová. Podle hlavní hygieničky Barbory Mackové má ČR nastavená pro transport pacientů s velmi nakažlivými nemocemi nastavená pravidla.
Bavte se pohybem a žijte s elegancí. Huawei Watch FIT 5 vstupují do Česka
Dlouho očekávané Huawei Watch FIT 5 jsou tady. Sledujte své zdraví stylově a bez kompromisů.
Trumpův kritik Massie prohrál nejdražší primárky do Sněmovny v dějinách USA
Americký prezident Donald Trump v republikánských primárkách před podzimními volbami do Kongresu zaznamenal další úspěch ve své kampani za potrestání republikánů, kteří se mu postavili. V úterních primárkách v Kentucky s Trumpovým kandidátem prohrál kongresman Thomas Massie, jeden z nejhlasitějších kritiků prezidenta mezi republikány.