Nacisté v protektorátu nakradli deset tisíc zvonů. Do Prahy se vrátí jeden památný

Na pražském Rohanském ostrově umístí nový pamětní zvon o hmotnosti 9801 kilogramů. Váha zvonu symbolicky odkazuje k 9801 zvonům, které byly odvezeny z protektorátu v létě roku 1942 do hamburských válečných továren. Nacisté je odváželi právě z místa na Rohanském ostrově, které bylo označováno jako hřbitov zvonů. Půjde o druhý nejtěžší zvon v Česku, první je známý Zikmund ze svatovítské katedrály.

Zmiňovaný zvon bude odhalen v srpnu, 80 let poté, co z pražských Manin odplula poslední loď s rekvírovanými zvony do Hamburku. Lidé na něj přispívají ve veřejné sbírce, která je již více než ze dvou třetin naplněná. Částka, která je na úspěšné dokončení projektu potřebná, se nyní odhaduje na 12 milionů korun.

Do sbírky přispělo již více než dva tisíce dárců. Za projektem nazvaným Iniciativa Zvon #9801 stojí spolek Sanctus Castulus. "Těší mě, že tato idea oslovila i širokou veřejnost. Odlití fyzického zvonu je radostnou zprávou pro všechny. Hmatatelným důkazem, že se náš cíl daří," říká předseda spolku Ondřej Boháč.

Instalace zvonu je součástí širší přeměny Rohanského ostrova. Mají zde vzniknout nové bytové, ale i administrativní a obchodní plochy. Podle předpokladů bude v nové městské čtvrti bydlet a pracovat 11 tisíc lidí. Součástí projektu bude také kilometrová pobřežní promenáda, na niž bude navazovat park.

"Zvon v kontextu obnoveného vltavského ostrova a vznikající pobřežní promenády bude středobodem genia loci tohoto prostoru," uvedl Luděk Sekyra ze společnosti Sekyra Group, která na ostrově staví.

Zvon, který bude na ostrově vystaven, odlili v rakouském Innsbrucku. Celý proces včetně přípravy trval několik měsíců. Řemeslníci nejprve z hlíny a vosku vytvořili takzvaný falešný zvon, což je přesná předloha budoucího zvonu v reálném měřítku. Poté do formy odlili skutečný zvon. Specifický druh bronzu se před nalitím do formy taví několik hodin, dokud nedosáhne potřebné teploty pro zdařilý odlitek.

Zvonovina ve formě poté chladla až několik týdnů. Nakonec do zvonu přidali jeho srdce, které je vyrobené ze železa. Rohanský zvon je pak specifický svým pláštěm, který je z jedné strany symbolicky poskládán ze střepů zvonů, které odtud byly v roce 1942 odvezeny.