Na Rhodu zadrželi kvůli drogám dva Čechy. Měli posílat z místní pošty konopí do několika států

AKTUALIZOVÁNO před 34 minutami

Kvůli podezření z výroby a prodeje drog zadržela řecká policie na ostrově Rhodos dva Čechy, kteří tam dlouhodobě žijí. Podle televize Prima, která ve čtvrtek na případ upozornila, jde o čtyřiačtyřicetiletého muže a osmatřicetiletou ženu. Zprávu potvrdilo české ministerstvo zahraničí, podle kterého byla dvojice obviněna z pěstování, držení a zasílání konopí a tabáku do zahraničí. Zadržená Češka na sebe policii údajně upozornila tím, že z místní pošty opakovaně odesílala podivně zapáchající balíčky. Podle Primy zásilky putovaly do několika evropských států, ale například i do Austrálie. Zadržený muž odmítá, že by měl s drogami něco společného. Oba jsou teď ve vazbě.

autor: ČTK