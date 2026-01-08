I když samotný Pavel Tykač, jedenašedesátiletý uhlobaron a majitel fotbalové Slavie, k pražskému obvodnímu soudu opět nedorazil, jednání v síni trvalo několik desítek minut a bylo poměrně detailní. Předseda senátu Pavel Mihola prověřoval některé body z miliardářovy žaloby, již podal na bývalého pirátského poslance Jakuba Michálka. Tím hlavním, co se řešilo, byl Tykačův vliv na některá česká média.
„Je to nepravdivý výrok,“ reagoval poměrně ostře hned v prvních minutách jednání Petr Poledne, právník Pavla Tykače. Odmítl tak, aby bývalý pirátský poslanec Jakub Michálek psal o miliardáři, že vydává Konzervativní noviny. Michálek chtěl i propojením uhlobarona na tento názorový web dokázat, jak údajně Tykač promlouvá do fungování některých českých redakcí.
Po více než čtyřech měsících tak před Obvodním soudem pro Prahu 3 pokračovala kauza, v níž Pavel Tykač podal žalobu na Jakuba Michálka. Miliardář chce po bývalém pirátském poslanci omluvu kvůli textu s titulkem „Pravda o mocenském oligopolu, který hýbe Českem“. Ten Michálek sepsal na podzim roku 2024. A mimo jiné v něm uvádí, že uhlobaron a majitel energetické skupiny Se.ven ovlivňuje přes některé členy Rady České televize dění ve veřejnoprávním médiu.
Zájem Tykače o pilotáž mediálního dění Michálek ve svém blogu dokreslil několika výroky, které pak miliardář napadl. Jedna z vět, která se ve čtvrtek řešila před soudem, zní, že Tykač vydává Konzervativní noviny.
„Za sedm let nám poslal 550 tisíc“
„Na první poslech to zní jednoduše,“ začal soudce Pavel Mihola. „Je na žalovaném, aby soudu prokázal, že ta věta se zakládá na pravdě,“ obrátil se na Pavla Uhla, právního zástupce nepřítomného Jakuba Michálka.
„Ten pojem ,vydává´ byl mediální zkratkou skutečnosti, že žalobce (Pavel Tykač, pozn. red.) v době vydání článku sponzoroval vydávání Konzervativních novin,“ reagoval Uhl. Argumentoval tím, že názorový web měl v záložce „O nás“ uvedeno, že jej Tykač sponzoruje. Dnes už tam nicméně tato informace dohledatelná není.
„Z žádného důkazu nic takového nevyplývá. Vydávat a podporovat je rozdíl. (…) Žalovaný (Jakub Michálek, pozn. red.) sám sebe prezentuje jako profesionála v oboru právo, který v době psaní článku zastával mnoho významných ústavních funkcí. Musel mu být zřejmý rozdíl mezi podporou a vydáváním,“ oponoval Petr Poledne.
Faktem je, že na webu spolku PavelTykac.com, který sám uhlobaron založil, protože chce „svými názory, vlivem i penězi přispívat k tomu, aby život v České republice byl svobodný, krásný a veskrze důstojný“, uvádí mezi podporovanými projekty i Konzervativní noviny.
Jejich zakladatel Antonín Randa na dotaz reportéra deníku Aktuálně.cz odpověděl, že Pavla Tykače v životě neviděl a údajné ovlivňování obsahu je nesmysl. „Za sedm let nám poslal celkově 550 tisíc korun,“ říká Randa. „Občas pošle nějakou částku, ale jestli si to někdo vykládá tak, že pan Tykač řídí Konzervativní noviny, tak nevím,“ doplňuje.
„Standardní obchodní vztah“
Předseda senátu Mihola chtěl ve čtvrtek otevřít i další Michálkovo nařčení, že Tykačovi lidé „financují mediálního lobbistu Michala Půra“. Pavel Uhl vysvětloval: „Pavel Tykač vlastní fotbalový klub Slavia, Michal Půr dělá podcast pro Slavii. To dokazuje finanční vztah mezi fotbalovým klubem a panem Půrem.“
Podle Petra Poledne je to negativní hodnocení, neboť jde prý o „poměrně prostý a standardní obchodní vztah, kdy Michal Půr moderuje podcast zaměřený na fotbal“.
Bývalý novinář a mediální podnikatel Michal Půr, kterého deník Aktuálně.cz také oslovil, tvrdí, že Pavel Tykač jej nikdy nefinancoval a nefinancuje a že kontrakt uzavíral ještě v době, kdy pražskou Slavii drželi čínští majitelé.
„To, že ji (Tykač) koupil, nemělo vliv. Naopak když Tykač Slavii koupil, kontrakt mi skončil,“ přibližuje dnes Půr. Nicméně jak vyplývá z archivu podcastu, moderoval jej až do loňského července a o měsíc dřív navíc v pořadu Půr zpovídal přímo Pavla Tykače. „A pak to skončilo,“ dodal moderátor ke svému angažmá na pražském Edenu. Miliardář do klubu vstoupil na přelomu let 2023 a 2024.
Soudce vyzve Českou televizi
Předseda senátu Pavel Mihola požádal Pavla Uhla, aby doplnil další důkazy. Sám soudce se pak chystá vyzvat Českou televizi k poskytnutí kopií údajných „propagačních reportáží“, které podle Jakuba Michálka dokazují vliv uhlobarona na vysílání veřejnoprávního média.
Zatím není zřejmé, kdy bude Mihola v rozplétání kauzy pokračovat a jak věc skončí. Čtvrteční jednání bylo totiž odročeno na neurčito. Další líčení by nejspíš mělo proběhnout letos na jaře.
Je tak zjevné, že Michálkův text „Pravda o mocenském oligopolu, který hýbe Českem“ se na blogovou platformu medium.seznam.cz ještě dlouho nevrátí. Firma Seznam.cz jej totiž do doby vyřešení sporu stáhla.
