Na protest proti Turówu uzavřeli aktivisté na půl hodiny přívod vody na ministerstvu

Skupina aktivistů ráno zhruba na půl hodiny uzavřela v Praze u budovy ministerstva životního prostředí přívod vody do úřadu. Dvojici protestujících, kteří poté bránili k přístupu k uzávěrům z obou stran budovy, z místa odvedli policisté. Protest mířil proti vládní dohodě o těžbě v polském hnědouhelném dole Turów.

"Nesouhlasím s dohodou, kterou uzavřela česká vláda. Je to symbolický akt," řekl ke svému protestu aktivista. | Foto: ČTK

Obyvatelé příhraničních obcí na české straně poukazují na to, že v oblasti kvůli těžbě ubývá spodní vody. Dohodu, kterou uzavřela vláda s Polskem, označil jeden z aktivistů za zradu na občanech. "Chceme alespoň symbolicky ukázat, že voda je pro nás obyvatele důležitější než finanční výkupné, za které nás česká vláda prodala," uvedl.

Podle zaměstnanců ministerstva aktivisté narušili fungování vodovodu v budově. Na místě byl revizní technik, podle kterého přívod vody zajišťuje hasicí systém v celé budově. Protest skončil po zhruba půl hodině po příjezdu policie. Mluvčí úřadu Dominika Pospíšilová řekla, že provoz úřadu byl po dobu odstavení vody ohrožen zejména po bezpečnostní a hygienické stránce.

Po uzavření přívodu vody zůstal na místě z každé strany budovy jeden z protestujících. Aktivista před budovou s transparentem "Práce na klimatické spravedlnosti" seděl na židli nad uzávěrem vody, se kterým předtím manipuloval. ČTK řekl, že pochází z místa poblíž Turówa.

"Nesouhlasím s dohodou, kterou uzavřela česká vláda. Je to symbolický akt," řekl ke svému protestu. Uvedl také, že po podání žaloby na pokračování těžby v dole Turów občané věřili, že se za ně vláda a především ministerstvo životního prostředí postaví. Dohodu podle něj vláda uzavřela v době, kdy držela v ruce všechny trumfy. Ministerstvo podle aktivistů flagrantně selhalo v zajišťování příznivých podmínek pro život.

Vodu v budově ministerstva aktivisté plánovali zavřít na dvě hodiny, to je podle nich nesrovnatelné s tím, o kolik přicházejí lidé zasaženi rozhodnutím vlády. "Náš symbolický akt občanské neposlušnosti má ministerstvu životního prostředí připomenout, že to, co je pro ně dnes jen chvilkovým nepohodlím, je pro obyvatele a obyvatelky Libereckého kraje každodenní realitou," uvedli v prohlášení.

Policisté oba aktivisty po předchozím upozornění z místa odvedli za použití donucovacích prostředků. Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) protest nekomentovala, v době, kdy aktivisté vodu odpojili, jednala v budově s novináři. Uvedla pouze, že akce překročila rámec slušného chování.

Polsko na základě dohody, kterou počátkem února uzavřelo s českou vládou premiéra Petra Fialy (ODS), poslalo Česku 45 milionů eur (zhruba 1,08 miliardy korun) jako kompenzaci za vliv těžební činnosti. Česko v návaznosti na to stáhlo žalobu u Soudního dvora Evropské unie.

Polský důl Turów zásobuje uhlím nedalekou elektrárnu. Ta je podle polské strany nezbytná pro zajištění energetické bezpečnosti země. Příhraniční oblasti v Libereckém kraji si vedle úbytku spodní vody stěžují také na hluk či znečištění prachem.

Video: Dohodou o Turówu nechráníme své území a občany dostatečně, říká Starec ze Sousedského spolku Uhelná