Na projekt ČVUT s GE Aviation nejsou peníze, Havlíček varuje fakultu před insolvencí

Praha - Když letos v únoru představovala ČVUT novou kapitolu své spolupráce s americkým výrobcem leteckých motorů GE Aviation Czech, vše nasvědčovalo tomu, že se chystá na české poměry nebývale velká věc. Na slavnostní podpis dohlížel mimo jiné premiér Andrej Babiš, nechyběl ani americký velvyslanec.

"Je to skvělý projekt, který propojuje vysoké školství s průmyslem. Spolupráce přinese rozvoj letectví a kosmických technologií a dojde i k propojení s postupy Průmyslu 4.0. Jsem rád, že je hned od vzniku partnerství smluvně zajištěna udržitelnost projektu ze strany firmy GE Aviation. Financování je zásadní věc," komentoval tehdy předseda vlády projekt, který má za cíl vybudovat v Česku globální vývojové centrum včetně zkušeben a výrobní podnik pro novou generaci turbovrtulových motorů.

Jenomže právě na penězích teď ambiciózní projekt drhne. V pondělí se kvůli tomu sešel místopředseda vládní rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček s ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou. Řešili, jak zalepit asi 1,5 miliardovou "díru", která teď ve financování vznikla.

"Projekt je výzkumně správně směřován, mezinárodní kolaborace má slušné výsledky a do určité míry je to přesně ten směr, kam by se měly ubírat aktivity škol typu strojní fakulta ČVUT. S ohledem na finančně-ekonomické řízení je to ale propadák, fiasko. Od počátku je to špatně řízené," řekl Aktuálně.cz po jednání Havlíček.

Celý projekt původně počítal s rozpočtem 2,1 miliardy. Aby škola stihla vše v termínu postavit, připravit a rozjet, dostala od státu 2miliardovou půjčku s tím, že ji postupně vrátí, až vysoutěží evropské peníze.

Jenomže z původně plánovaných 2 miliard z grantů se podařilo získat jen polovinu. Navíc se objevily další náklady, konkrétně 400 milionů korun. Škola by tak ideálně potřebovala ještě 1,5 miliardy.

"Díra, která tam aktuálně je, činí 1,5 miliardy korun. V tuto chvíli je to kryto návratnou finanční výpomocí státu. Nicméně ta končí na konci roku, zatím je profinancováno 500 - 600 milionů a pokud se financování neprodlouží, fakulta strojní bude mít velké problémy, až insolvenčního charakteru," popisuje Havlíček s tím, že se na jednání s Novákovou shodli, že aby fakulta dostala další peníze od státu, bude o to muset ministerstvo průmyslu a obchodu požádat.

"Bude muset shrnout dosavadní výsledky projektu, popsat všechny benefity, vysvětlit zvýšené náklady a zažádat ministerstvo o prodloužení projektu. Vláda pak rozhodne, zda možnost financování prodlouží nebo ne," uvedl Havlíček.

Zástupci vlády ještě budou s představiteli školy podrobněji jednat. Ti doufají, že se jim podaří přesvědčit je o užitečnosti a důležitosti finanční pomoci. Děkan Fakulty strojní ČVUT připomíná, že pro vybudování vývojového centra potřebovala společnost GE spolupráci s univerzitami ve vývoji a výuce studentů.

"To umožnil záměr Fakulty strojní ČVUT pro posílení kompetencí v leteckých a kosmických technologiích, který vláda předfinancovala. Vláda nám před dvěma lety poskytla půjčku pro vybudování světově unikátní infrastruktury a teď potřebujeme dořešit splácení. Splnili jsme očekávání vlády a záměr ve značné míře již naplnili, v GE Aviation jsou přímo nadšení, jak to tady v ČR probíhá. Proto očekávám, že by vláda, která nechce jen montovny, mohla být vstřícná k nám," uvedl děkan Fakulty strojní ČVUT, profesor Michael Valášek.

Spor o Maříka

Na půdě ministerstva průmyslu se projednával ještě jeden palčivý problém pražské techniky. Dlouhotrvající spor mezi rektorem ČVUT Vojtěchem Petráčkem a šéfem výzkumného ústavu CIIRC (Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT) Vladimírem Maříkem, kterého rektor z čela institutu v červnu odvolal.

Tyto neshody uvnitř ČVUT ohrožují podle vlády rozjezd dalšího projektu, od nějž si stát mnoho slibuje. Takzvaný RICAIP má stát na spolupráci českých vědců s odborníky z německého Saarbrückenu na vývoji průmyslových robotů. Na podání přihlášky o 1,3miliardový grant mají na ČVUT přesně měsíc.

Rektor s Maříkem ale stále nemají jasno v tom, jak projekt ukotví. Mařík původně usiloval o to, aby se ústav přeměnil na fakultu, s vládními představiteli i prezidentem Milošem Zemanem pak jednali o vzniku samostatné výzkumné instituce, například pod ministerstvem průmyslu. Rektor si zase stojí za zastřešením projektu v rámci oddělení na CIIRC.

"Ve hře je více variant, ale jako nejrozumnější se zdá varianta dohody. Znesvářené strany by měly usednout ke stolu. Paní ministryně se tomu chce intenzivně věnovat. Cílem je, aby obě strany ustoupily. Aby projekt pokračoval v konstelaci, jak je nyní na stole, tedy v CIIRC, s nějakou mírou autonomie. To bude součástí dalších jednání," popsal Havlíček.

S Novákovou se bavili také o možnosti, že by s Němci už dál nejednalo ČVUT ani CIIRC, ale stát.

"Dáme třeba dohromady delegaci z ministerstva průmyslu, školství a vládní rady pro výzkum, vývoj a inovace, kteří by dál projednávali s německým partnerem, že projekt má smysl a neděje se tady nějaká nepřístojnost, že nejsme Balkán," popisuje Havlíček. Bude to podle něj vhodnější než nechat o projektu jednat Maříka nebo vedení školy. "Máme pocit, že obě strany jsou tak vyhraněné a nabroušené, že hrají víc o vítězství než o výsledek. Chceme být v roli mediátora, který ukáže, že nehledáme viníka, ale cestu k tomu, aby to dopadlo," uvedl Havlíček. Jednání s rektorem budou pokračovat v úterý.