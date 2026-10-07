Na prezidenta mám číslo. Hrad v jedné věci pochybil, naznačuje exporadce Petra Pavla

Oznámená neúčast prezidenta v nadcházejících komunálních volbách kvůli zahraniční dovolené vyvolala vlnu kritiky. Podle ekonomického poradce Petra Pavla a někdejšího guvernéra České národní banky Zdeňka Tůmy by prezident v komunálních volbách svůj hlas odevzdat měl. „Netuším, jak to vzniklo, je to škoda. Já bych to neudělal,“ uvedl v rozhovoru pro pořad Spotlight Aktuálně.cz.
Podle Tůmy si Hrad v ekonomických oblastech počíná solidně, a to i přesto, že hospodářská politika pro Petra Pavla nebyla „primárním tématem“. Příkladem dobrého rozhodnutí bylo veto rozpočtových pravidel, konstatuje exguvernér.
Mnohem méně pochopení projevil Tůma pro prezidentovo rozhodnutí odjet na dovolenou v termínu komunálních voleb a neodevzdat svůj hlas.
„Myslím si, že se v kanceláři prezidenta nepodívali pořádně na data. Osobně si myslím, že je to škoda,“ domnívá se Tůma. Přidal i vlastní zkušenost z doby, kdy řídil centrální banku a neúčastnil se klíčového měnového rozhodnutí o výši úrokových sazeb.
Tehdy mělo hlasovat sedm členů bankovní rady včetně Tůmy coby guvernéra. „Také jsem odjel na dovolenou a bohužel to hlasování skončilo tři–tři, takže rozhodoval hlas předsedajícího. A já bych asi měl jiný názor, potom jsem to už nikdy neudělal,“ vzpomenul Tůma.
Tvrdí, že na prezidenta má stále telefonní číslo. „Pan prezident ví, že kdyby měl pocit, že potřebuje něco konzultovat, že kdykoliv jsem k dispozici,“ říká.
O politice Andreje Babiše
Tůma otevřeně podrobil kritice i ekonomickou politiku premiéra Andreje Babiše (ANO), vládní zásahy do státního rozpočtu a plánované změny v důchodech.
Rozvolňování rozpočtových pravidel považuje za snahu schovat část reálného dluhu mimo oficiální čísla a nevěří slibu, že úspory přijdou později.
„Očekával bych, že budou prezentované jasné kroky, jakým způsobem má probíhat konsolidace. Ale v okamžiku, kdy vláda řekne, teď máme takto vysoký rozpočet a konsolidovat budeme v dalších letech, tak je to krajně nevěrohodné,“ uvedl Tůma v rozhovoru.
Pokud dojde na úspory, vláda se podle něj neobejde bez zásahu do příjmové i výdajové strany a komplexní reformy daňového systému.
Tůma také řekl, že premiér Andrej Babiš nerozumí měnové politice. A to v souvislosti se slovní přestřelkou mezi premiérem a centrální bankou. Babiš ČNB obvinil z drahých hypoték a řekl, že není důvod ke zvyšování sazeb, naopak by se podle něj měly snížit.
„Pan předseda vlády neměl pravdu, a byť říká, že byl ministr financí a rozumí ekonomii, tak měnové politice, pokud bych to měl hodnotit podle těchto výroků, nerozumí,“ konstatoval Tůma.
Návrat do politiky? Vyloučeno.
Exguvernér rovněž kritizoval snahu vlády snížit věk odchodu do důchodu zpátky na 65 let. Vzhledem k prodlužující se délce života i dožití ve zdraví jde podle něj o krok, který dlouhodobě uvrhne důchodový systém do obřích deficitů.
Kriticky se postavil i k návrhu na jednorázový příspěvek pro důchodce ve výši 2 000 korun. Považuje ho za čistý populismus. I když kvituje, že jde jen o jednorázovou částku, která trvale nezvyšuje mandatorní výdaje.
Ostatně jednorázový příspěvek pro důchodce dostane i sám Tůma, který je dnes v penzijním věku a pobírá starobní důchod, byť stále pracuje. Uvedl, že v případě obdržení tisícikorunového bonusu peníze pošle na charitu.
Tůma dnes vystupuje jako člen dozorčí rady ČSOB a založil fond kvalifikovaných investorů Diagram.
Bývalý šéf ČNB odmítl, že by pomýšlel na návrat do politiky, v níž se krátce angažoval po odchodu z banky v roce 2010. Tehdy coby kandidát na primátora za TOP 09 dokázal stranu přivést k vítězství. Přesto se primátorem nestal. Důvodem byla dohoda mezi ODS a ČSSD, které spolu uzavřely koaliční smlouvu za účelem společné vlády.
Tůma se dnes domnívá, že dohoda mezi oběma stranami byla „hotová“ už před volbami a sebe zpětně označil za naivního. „Mně to kdysi říkal Mirek Topolánek, že jsem udělal chybu,“ tvrdí dnes Tůma s tím, že měl navrhnout ODS, že s nimi půjde do vlády výměnou za křeslo primátora.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek–05:07 Jaká byla role Zdeňka Tůmy v ekonomickém týmu prezidenta Petra Pavla? Jak hodnotí prezidentův ekonomický výkon a konzultuje s ním prezident ekonomická témata i po volbách? Jaká témata by měl prezident z ekonomického hlediska akcentovat?
05:07–08:22 Byl Zdeněk Tůma konzultován ohledně výběru členů bankovní rady České národní banky? Jak velká obměna čeká vedení ČNB v roce 2028 a vidí pro tyto pozice kompetentní kandidáty?
08:22–10:30 Jaký byl jeho názor na kritiku ČNB ze strany bývalého premiéra Andreje Babiše kvůli úrokovým sazbám? Jednala Česká národní banka adekvátně vzhledem k situaci na trhu a proč je důležitá její nezávislost?
10:30–20:57 Jak vnímá navrhovaný rozpočet na příští rok a plány vlády na konsolidaci veřejných financí? Jaké nebezpečí spočívá v rozvolňování rozpočtových pravidel a co si od něj vláda slibuje?
20:57–Konec Co si myslí o vládním záměru vrátit věk odchodu do důchodu na 65 let? Jak hodnotí změny v penzijním připojištění a jejich potenciál přilákat mladé lidi?