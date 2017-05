Na pražském náměstí OSN se mají stavět tři domy. Místní se bojí, že nebudou mít kde parkovat

před 1 hodinou

Praha - Investor plánuje na náměstí OSN v pražských Vysočanech postavit tři pětipatrové bytové domy a podél Freyovy ulice šesti- až sedmipatrový kancelářský objekt s obchody ve spodních dvou patrech. Informace zazněly na pondělním veřejném projednání projektu. Lidem vadí především možné problémy s parkováním a zmenšení plochy sousedního parku.

Parkování pro všechny objekty má být řešeno podzemními garážemi, kam se bude vjíždět z Freyovy ulice. Místní se obávají toho, že lidé budou přesto parkovat v ulicích a zaberou jejich místa. "U všech projektů to směřujeme tak, že budeme prodávat byt s garážovým stáním dohromady. Ale nemohu vám to slíbit," řekl Josef Ramboch ze společnosti CPI.

Lidem vadí také to, že domy zaberou místo současného parku. Podle radního Prahy 9 pro územní rozvoj Marka Doležala (TOP 09) je parcela v územním plánu jako stavební od roku 1999. "Je to pátý návrh projektu, který za moji éru na radnici vidím," dodal. Lidé podle něj mohou vznášet připomínky v posuzování vlivu na životní prostředí EIA, v územním a stavebním řízení.

Administrativní a rezidenční komplex chce stavět firma STRM Beta, jejímž akcionářem je firma Orco Property Group. Loni ji koupila skupina CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka. CPI patří k největším realitním investorům v ČR.

Městský Institut plánování a rozvoje (IPR) začal v minulém roce plánovat úpravy náměstí, které jsou součástí rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská - Kolbenova. V plánu je posunutí zastávky tramvaje a doplnění městského mobiliáře. Poprvé se veřejnost k návrhům vyjadřovala už loni na jaře. Počítá se také s obnovením zrušené tramvajové smyčky. Přes železnici se počítá s lávkou pro pěší.

Městská část v připomínkách žádala úpravy vstupu do metra Vysočanská a vytvoření odbočovacího pruhu ze Sokolovské do Freyovy ulice. Zachovat by se podle ní měla také parkovací místa.

Náměstí OSN je především vytíženou dopravní křižovatkou, k níž přiléhá z jedné strany obchodní centrum se stanicí metra Vysočanská sousedící s budovou radnice a ze druhé strany park, v jehož části je na stavební parcele stavba možná. Na podzim 2014 přibyl skleněný pomník průmyslníka Emila Kolbena.