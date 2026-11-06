Na pražském letišti znovu kontrolovali letadla kvůli bombovým hrozbám

Policisté se v pátek stejně jako ve čtvrtek zabývali anonymními výhrůžkami o uložení bomby v některých letadlech, která mířila do Prahy nebo se chystala z ruzyňského letiště odletět. Přijatá bezpečnostní opatření měla minimální dopad na běžný chod letiště, oznámila dopoledne policie na síti X.
Okolo 13:00 uvedla, že pyrotechnické prohlídky byly negativní, tedy nepotvrdily výbušniny ani jiné nebezpečné či podezřelé předměty na palubách letadel. Provoz byl poté plně obnoven a bezpečnostní opatření skončila. Případ vyšetřuje Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK).
Také v dalších evropských státech v pátek pokračovala série bombových hrozeb, které ovlivnily leteckou dopravu už v minulých dnech. Zatím se všechny předchozí poplachy ukázaly jako plané.
"Dnes se opět opakuje výhrůžka o uložení nástražného výbušného systému na palubě většího počtu letadel mířících i odlétajících z pražského letiště. Ve spolupráci s pražským letištěm jsme přijali nezbytná bezpečnostní opatření s minimálním dopadem na běžný chod letiště. Případem se nadále zabýváme," oznámila po 11:00 policie. O dvě hodiny později informovala o negativním výsledku prohlídek a ukončení bezpečnostních opatření.
Mluvčí Letiště Praha Denisa Hejtmánková ČTK řekla, že hrozby se týkaly devíti letů - čtyř příletů a pěti odletů. Letadla, na která mířila hrozby, policejní pyrotechnici za běžného provozu zkontrolovali na letištní ploše. Ještě před kontrolou letouny opustili cestující. Situace nijak neovlivnila provoz letiště.
Ve čtvrtek se hrozba týkala čtyř letadel mířících do Prahy z Dublinu, Glasgow, Athén a Newcastlu i prostor Letiště Václava Havla. Situaci řešil krizový štáb letiště. Následná pyrotechnická prohlídka žádné výbušniny ani jiné nebezpečné předměty nepotvrdila.
Anonymní bombové hrozby ovlivnily od začátku týdne desítky letů v různých částech Evropy, jen ve čtvrtek jich podle zahraničních zdrojů bylo přes 20 a další přibyly i v pátek. Vyžádaly si mimořádné bezpečnostní kontroly, odklony letů i krátkodobá uzavření letišť.
Mnoho letadel čelících výhrůžkám nicméně bezpečně přistálo v cílových destinacích. Podle úřadů v dotčených zemích prohlídky v žádném z případů neodhalily žádné podezřelé předměty. Zatím není jasné, zda spolu incidenty souvisejí ani to, kdo za hrozbami stojí.
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