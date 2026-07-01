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Domácí

Na pražském letišti začala působit Speciální jednotka cizinecké policie

ČTK

Na pražském letišti začala ve středu působit Speciální jednotka cizinecké policie. Bude zajišťovat ochranu mezinárodního Letiště Václava Havla Praha a případně pomáhat Útvaru rychlého nasazení při řešení teroristických hrozeb, například v případě únosu letadla nebo jiných mimořádných událostí v areálu letiště i jeho okolí. Na webu o tom informoval mluvčí cizinecké policie Josef Urban.

Letiště Václava Havla za loňský rok odbavilo přes 17,75 milionu cestujících, přiblížilo se tak k 17,8 milionu v předcovidovém rekordním roce 2019. (Letiště Václava Havla Praha)
Letiště Václava Havla za loňský rok odbavilo přes 17,75 milionu cestujících, přiblížilo se tak k 17,8 milionu v předcovidovém rekordním roce 2019. (Letiště Václava Havla Praha)Foto: Policie ČR
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Útvar je třetí speciální jednotkou policie, další dvě chrání jaderné elektrárny Temelín a Dukovany. Na letišti budou sloužit nepřetržitě desítky policistů, kteří musí být velmi dobře takticky, fyzicky i psychicky připraveni.

„Proto u nich soustavně probíhá každodenní intenzivní výcvik, který zahrnuje střeleckou, taktickou i fyzickou přípravu včetně nácviku modelových situací přímo v prostorách letiště,“ uvedl Urban.

Speciální jednotka cizinecké policie, Letiště Václava Havla Praha
Speciální jednotka cizinecké policie, Letiště Václava Havla PrahaFoto: Policie ČR

Jednotka se bude také věnovat preventivní hlídkové činnosti. „Policisté denně zajišťují bezpečnostní opatření zaměřená na ochranu zájmových letů, pohyb osob v tranzitním prostoru a průběžné vyhodnocování rizik,“ popsal práci policistů mluvčí. Policisté se podle něj na vznik nového útvaru připravovali dva roky.

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Letiště Václava Havla za loňský rok odbavilo přes 17,75 milionu cestujících, přiblížilo se tak k 17,8 milionu v předcovidovém rekordním roce 2019. Letos jím do konce května prošlo 6,53 milionu lidí.

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