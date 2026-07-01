Na pražském letišti začala působit Speciální jednotka cizinecké policie

Na pražském letišti začala ve středu působit Speciální jednotka cizinecké policie. Bude zajišťovat ochranu mezinárodního Letiště Václava Havla Praha a případně pomáhat Útvaru rychlého nasazení při řešení teroristických hrozeb, například v případě únosu letadla nebo jiných mimořádných událostí v areálu letiště i jeho okolí. Na webu o tom informoval mluvčí cizinecké policie Josef Urban.
Útvar je třetí speciální jednotkou policie, další dvě chrání jaderné elektrárny Temelín a Dukovany. Na letišti budou sloužit nepřetržitě desítky policistů, kteří musí být velmi dobře takticky, fyzicky i psychicky připraveni.
„Proto u nich soustavně probíhá každodenní intenzivní výcvik, který zahrnuje střeleckou, taktickou i fyzickou přípravu včetně nácviku modelových situací přímo v prostorách letiště,“ uvedl Urban.
Jednotka se bude také věnovat preventivní hlídkové činnosti. „Policisté denně zajišťují bezpečnostní opatření zaměřená na ochranu zájmových letů, pohyb osob v tranzitním prostoru a průběžné vyhodnocování rizik,“ popsal práci policistů mluvčí. Policisté se podle něj na vznik nového útvaru připravovali dva roky.
Letiště Václava Havla za loňský rok odbavilo přes 17,75 milionu cestujících, přiblížilo se tak k 17,8 milionu v předcovidovém rekordním roce 2019. Letos jím do konce května prošlo 6,53 milionu lidí.
Mohlo by vás také zajímat: Letadlo Air Canada narazilo na newyorském letišti LaGuardia do hasičského vozu
Je tím správným mozkem týmu? V Anglii se rozhořela ostrá debata ohledně Kanea
Harry Kane dál střílí góly, přesto se v Anglii před dnešním zápasem 1. kola play off světového šampionátu s Kongem řeší zásadní otázka. Nestojí hra reprezentace až příliš na jeho pohybu a kreativitě?
Už to přiznal i Putin. Ukrajinská ohnivá odplata funguje, problém roste
Ukrajinské útoky na ruskou energetiku už nenechávají bez odpovědi ani prezidenta Vladimira Putina. V rozhovoru pro kremelského novináře připustil potíže s nedostatkem paliv. Zároveň ale tvrdil, že situaci Rusko zvládne a že na frontu mají zásahy ruských rafinerií jen omezený dopad.
Mbappé dojal svět gestem k trenérovi, na Messiho nemyslí. Francouzská mašina děsí
Francouzský fotbalista Kylian Mbappé se na mistrovství světa v Americe po dvou trefách proti Švédsku dotáhl na čelo střelecké tabulky a v historickém pořadí kanonýrů ztrácí jediný gól na Lionela Messiho, na dostihy s hvězdným rivalem ale moc nemyslí.
Merkelovou pro galerii bývalých německých kancléřů zvěčnil málo známý mladý umělec
Bývalá německá kancléřka Angela Merkelová čtyři a půl roku po odchodu z funkce odhalila svůj portrét, který se připojí k portrétům jejích mužských předchůdců v sídle kancléřství v Berlíně. Merkelová si s výběrem umělce, který ji zachytí, dala na čas a k překvapení mnohých nakonec zvolila málo známého mladého malíře Jérémieho Queyrase.
ŽIVĚ Írán se nesetká s vyslanci USA v Dauhá, Katar bude pokračovat v roli prostředníka
Zástupci Íránu se v nejbližších dnech nesetkají s vysoce postavenými představiteli Spojených států, kteří v úterý přiletěli na jednání do katarského Dauhá. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na íránské ministerstvo zahraničí. Podle Reuters současná situace nesvědčí o dobrých vyhlídkách na dosažení trvalého míru mezi oběma znepřátelenými stranami.