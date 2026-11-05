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Domácí

V Ruzyni se zřítila část stropu. Šéfové letiště odmítají „tutlání“ nebezpečí

Video pádu podhledu s obrazovkami na pražském Letišti Václava Havla

Vojtěch Kadaňka
Vojtěch Kadaňka
Vojtěch Kadaňka
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Na pražském letišti Václava Havla se během rekonstrukce zřítila část podhledu s obrazovkami. K podobné události došlo už na podzim, upozornil novinář Jan Palička. Vedení letiště obvinil z neinformování o nebezpečí pro cestující. Instituce jeho tvrzení odmítá.

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K incidentu došlo na Letišti Václava Havla v noci na čtvrtek v prostorách Terminálu 1 a nikdo při něm nebyl zraněn. Událost podle letiště nemá vliv ani na plynulost odbavení a pohyb cestujících. 

„V rámci probíhající rekonstrukce vzduchotechniky v Terminálu 1 došlo dnes kolem půl páté ráno k pádu části podhledové konstrukce. Dotčený prostor byl již preventivně uzavřen a vyklizen z důvodu probíhajících prací, v době události se v něm proto nenacházely žádné osoby,“ uvedla k incidentu mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. 

Na případ upozornil na sociální síti X novinář Jan Palička a zveřejnil i video. „Není to poprvé, ono se jim to tam to samé stalo už i v říjnu a opět jen náhodou pod tím nikdo nestál,“ napsal. 

Palička následně obvinil představenstvo letiště, jmenovitě ředitele provozu a bezpečnosti Martina Kučeru. Toho nařknul z „tutlání podobných incidentů“.

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Na Paličkův tweet obratem reagovalo samotné letiště s tím, že tvrzení novináře jsou nepodložená a nepravdivá. 

„Odmítáme nepodložená tvrzení o záměrném utajování incidentů ze strany vedení letiště. Oběma událostem věnujeme náležitou pozornost a bezpečnost cestujících a zaměstnanců je pro nás prioritou,“ uvedla instituce. 

Letiště zároveň uvedlo, že Paličkou zveřejněné video je z říjnového, nikoliv čtvrtečního incidentu.

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