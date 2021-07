Na nádraží Vyšehrad je uvalena exekuce, v případné dražbě by ho chtěla Praha koupit

Na chátrající budovu nádraží Vyšehrad v Praze byla uvalena exekuce a zřejmě půjde do dražby. Vyplývá to z exekučního příkazu. Důvodem jsou nezaplacené pokuty, které v minulosti kvůli špatnému stavu památkově chráněné budovy majitelům uložili památkáři. Praha chtěla dříve budovu odkoupit, ale nedomluvila se s majiteli na ceně. Podle radního Jana Chabra se město do případné dražby přihlásí.

Objekt, který je v soukromých rukou od roku 2007, vlastní přes firmu RailCity Vyšehrad kyperská společnost Miquelira Limited. Skutečný vlastník není znám. O exekuci soud rozhodl v polovině června, exekuční příkaz soudní exekutor vydal 14. července. Majitelé mohou ještě požádat o zastavení exekuce, případně uhradit dlužnou částku, která byla vyčíslena na zhruba 14,2 milionu korun. Podle dřívějších informací magistrátu dostali vlastníci pět pokut, z nichž uhradili jenom jednu. Zástupci magistrátu dříve mluvili i o možnosti vyvlastnění, což umožňuje zákon o památkové péči u památek, o které se vlastník dlouhodobě nestará. Jednání o odkupu nebo směně podle radního Jana Chabra (TOP 09) nevedla k cíli. "Nedokázali jsme se dohodnout na reálné finanční výši, navíc nemovitost je zatížena více než třísetmilionovým zástavním právem," řekl. "Jestliže dojde k exekučnímu prodeji formou dražby, tak my jako město budeme určitě jeden ze zájemců," doplnil. Budova z počátku 20. století byla prohlášena kulturní památkou v roce 2000. Investoři dříve plánovali objekt přestavět, z plánu však i kvůli potížím prosadit projekt u památkářů sešlo. Budova tak dlouhodobě chátrá. Provoz nádraží byl zastaven kolem roku 1960 a nyní již obnovení původní funkce není možné, protože normy neumožňují umístit nádraží v oblouku. Město místo toho plánuje vlakovou zastávku na Výtoni.