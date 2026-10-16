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Domácí

Na poslední chvíli. Billboardy, které namíchly ODS, přelepili čtvrt hodiny před volbami

ČTK
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Až těsně před začátkem druhého kola senátních voleb v Plzni začali přelepovat billboard, na kterém se objevil neúspěšný obhájce senátorského mandátu Lumír Aschenbrenner z ODS s kandidátkou vládního ANO Lucií Kantorovou.

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Volební billboard, na němž je v Plzni neúspěšný senátní kandidát Lumír Aschenbrenner z ODS s kandidátkou ANO Lucií Kantorovou, přelepují těsně před druhým kolem voleb, 16. října 2026, Plzeň.Foto: CTK – Pešková Lada
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Aschenbrenner se do druhého kola voleb po dvou funkčních obdobích v Senátu nedostal. Proti Kantorové stojí ve druhém kole bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka, kterého nominovali Starostové.

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Jak se ČTK přesvědčila, billboard v centru města v Šafaříkových sadech začali pracovníci přelepovat v pátek zhruba čtvrt hodiny před začátkem druhého kola voleb. Například u obchodního centra nedaleko areálu plzeňského pivovaru ale ještě přelepený nebyl. Namísto společné fotografie Kantorové s Aschenbrennerem je v sadech nyní billboard s poděkováním za odevzdané hlasy.

Na billboardu, který se po prvním kole senátních voleb objevil v Plzni, vedle sebe stojí Kantorová a Aschenbrenner. Snímek byl podle Aschenbrennera pořízen při tradičním Dni Plzně v Senátu, který se konal letos 5. září. Fotografii obou politiků doprovázel citát: "Plzeň má v Senátu zastupovat člověk, který v Plzni žije!", jméno Kantorové a výzva, aby ji lidé podpořili i ve druhém kole senátních voleb.

Aschenbrenner, který dlouhodobě patří k hlasitým kritikům ANO, Kantorovou na plakátu vysloveně do druhého kola nepodpořil, ke společné fotografii se ale přihlásil a řekl, že s ní souhlasil. Proti tomu se ozvali předseda ODS Martin Kupka i jeho předchůdce v čele strany, bývalý premiér Petr Fiala.

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Kupka ve středu uvedl, že se domluvil s Aschenbrennerem na tom, že nechá billboard přelepit. Kupka řekl, že i když senátor kandidátku z ANO přímo nepodpořil, považuje jako předseda strany billboard za nešťastný.

Dlouholetý plzeňský senátor neobhájil mandát, horní komoru opustí po 12 letech. Po sobotním sečtení hlasů řekl, že se nedá očekávat, že by v druhém kole senátních voleb podpořil Řehku. "Plzeň by měl zastupovat Plzeňák," řekl.

Kantorovou věc kolem billboardu mrzí. "Je mi to lidsky upřímně líto, že Lumír Aschenbrenner byl vystaven takovému tlaku. Známe se osobně dlouho, oba pracujeme pro Plzeň a navzájem si sebe vážíme," řekla v pátek učitelka a dosavadní náměstkyně primátora pro školství a cestovní ruch Kantorová.

Podle ní byli ona i Aschenbrenner připraveni, pokud jeden z nich do druhého kola nepostoupí, podpořit toho druhého. Plakátovací plochu jí nabídl končící senátor sám, řekla. Nechtěl ale, aby tam byla značka ANO. "Ty billboardy jsou za mě, za Lucii Kantorovou, také nejsou ani v grafické linii ANO," uvedla.

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Také Aschenbrenner ČTK už dříve řekl, že Kantorové si váží. Nechtěl, aby na billboardech bylo u společné fotky jeho jméno, k citátu o podpoře člověka, který v Plzni žije, se ale hlásí. Podobná hesla ale měla ve své kampani i Kantorová. Její soupeř Řehka nepochází z Plzeňska, bydlí ale několik kilometrů za městem.

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