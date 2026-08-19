Přeskočit na obsah
Benative
19. 8. Ludvík
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Na pomoc drogově závislým má příští rok mířit více peněz

ČTK

Pro adiktologické služby, které pečují o drogově závislé, očekává premiér Andrej Babiš (ANO) příští rok navýšení rozpočtu, letos mají 415 milionů korun. Potřebují peníze navíc, aby mohly najmout více pracovníků, řekl po středečním jednání rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Konkrétní částku na dotaz ČTK neuvedl, jasněji bude po středečním jednání na ministerstvu financí.

Ilustrační foto
Ilustrační fotoFoto: Freepik
Reklama

"Vnímáme, že je potřeba, aby ti, kteří poskytují ty služby, mohli zaměstnávat další lidi," uvedl Babiš. Jde podle něj o náročnou profesi s nutným vysokoškolským vzděláním, ale nabídnout jim mohou jen 30 000 korun měsíčně. "Požádal jsem zástupce těchto služeb, aby nám dali nějaký přehled, kolik mohou nabrat nových lidí," dodal.

Loni podle Babiše služby žádaly 600 milionů korun. "Schválili jsme priority pro dotační řízení na rok 2027. Ministerstvo zdravotnictví převzalo program včetně veškerých metodik a systému hodnocení, aby byla kontinuita financování zachována," řekl k tomu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Premiér doplnil, že dotační řízení bude oznámeno v polovině září.

Související

Protidrogová politika se od července přesunula z gesce premiéra Andreje Babiše (ANO) pod ministerstvo zdravotnictví. Experti to kritizovali, snažili se rozhodnutí kabinetu zvrátit. Obávali se mimo jiné oslabení agendy. Poukazovali na to, že resort zdravotnictví nedokázal dosud rozdělovat dotace sociálním službám. Podle Vojtěcha se politika závislostí neoslabuje a jeho ministerstvo dotace bude rozdělovat stejně, jako to dělal úřad vlády. Převzalo také informační systém.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Prezident Donald Trump se svou osobní asistentkou Natálií Harpovou na golfu.
Prezident Donald Trump se svou osobní asistentkou Natálií Harpovou na golfu.
Prezident Donald Trump se svou osobní asistentkou Natálií Harpovou na golfu.

„Jsi jediné, na čem mi záleží.“ Kdo je blondýna, bez níž Trump neudělá ani krok?

Donald Trump vyžaduje od lidí ve svém okolí nekompromisní loajalitu. Málokdo si však jeho důvěru získal tak jako 35letá Natalie Harpová. Žena, která mu zanechává obdivné vzkazy, spravuje jeho sociální sítě a doprovází ho na každém kroku, si s prezidentem vybudovala tak blízký vztah, že dokonce vyvolal i spekulace o milostném poměru. Co za její mimořádnou blízkostí k prezidentovi stojí?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama