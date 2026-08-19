Na pomoc drogově závislým má příští rok mířit více peněz

Pro adiktologické služby, které pečují o drogově závislé, očekává premiér Andrej Babiš (ANO) příští rok navýšení rozpočtu, letos mají 415 milionů korun. Potřebují peníze navíc, aby mohly najmout více pracovníků, řekl po středečním jednání rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Konkrétní částku na dotaz ČTK neuvedl, jasněji bude po středečním jednání na ministerstvu financí.
"Vnímáme, že je potřeba, aby ti, kteří poskytují ty služby, mohli zaměstnávat další lidi," uvedl Babiš. Jde podle něj o náročnou profesi s nutným vysokoškolským vzděláním, ale nabídnout jim mohou jen 30 000 korun měsíčně. "Požádal jsem zástupce těchto služeb, aby nám dali nějaký přehled, kolik mohou nabrat nových lidí," dodal.
Loni podle Babiše služby žádaly 600 milionů korun. "Schválili jsme priority pro dotační řízení na rok 2027. Ministerstvo zdravotnictví převzalo program včetně veškerých metodik a systému hodnocení, aby byla kontinuita financování zachována," řekl k tomu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Premiér doplnil, že dotační řízení bude oznámeno v polovině září.
Protidrogová politika se od července přesunula z gesce premiéra Andreje Babiše (ANO) pod ministerstvo zdravotnictví. Experti to kritizovali, snažili se rozhodnutí kabinetu zvrátit. Obávali se mimo jiné oslabení agendy. Poukazovali na to, že resort zdravotnictví nedokázal dosud rozdělovat dotace sociálním službám. Podle Vojtěcha se politika závislostí neoslabuje a jeho ministerstvo dotace bude rozdělovat stejně, jako to dělal úřad vlády. Převzalo také informační systém.
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