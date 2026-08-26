„Na palubě je vítán.“ Pavel a Macinka míří na „společnou“ misi, každý má ale jiný plán

Prezident Petr Pavel a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se po letním souboji kolem summitu NATO v Ankaře chystají na další „společnou“ výpravu. Tentokrát přes Atlantik, do New Yorku. Na papíře míří za Česko oba na stejnou událost, jednu z největších diplomatických akcí roku. Ve skutečnosti se ale jejich cesty opět příliš prolínat nebudou.
Na konci září se na Manhattan sjedou prezidenti, premiéři a ministři zahraničí prakticky z celého světa. Valné shromáždění OSN je každoročně obrovským diplomatickým mraveništěm, kde se během několika dnů potkávají představitelé všech 193 členských států i další pozorovatelské delegace.
A letos u toho budou znovu také český prezident a ministr zahraničí. Jenže je v tom háček – napjaté vztahy Macinky a Pavla. Šéf Motoristů už redakci potvrdil, že s hlavou státu společně do New Yorku nepoletí.
„Poletím určitě po vlastní ose, protože tam mám program už dřív,“ řekl ministr zahraničí na dotaz Aktuálně.cz, zda se chystá vyrazit do Spojených států komerční linkou, nebo společně s prezidentem.
A neodpustil si ani své, už víceméně tradiční, šťouchnutí. „A taky pokud vím, prezident má pak výlet do Nebrasky. Ale já musím zůstat v New Yorku kvůli tradiční večeři ministrů s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem ve čtvrtek,“ dodal Macinka.
Je to další drobná epizoda v poněkud netradičním vztahu prezidenta a šéfa české diplomacie. A zároveň připomínka jejich předchozího střetu kolem Ankary, kdy se kvůli prezidentově (ne)účasti na summitu NATO rozhořel spor, který skončil až u Ústavního soudu.
Tentokrát žádná bitva s vládou
Scénář z Ankary se ovšem tentokrát opakovat nebude. Vláda už totiž dlouho předem schválila Pavlovu cestu do Spojených států, teď už i včetně využití vládního letadla.
Macinka však volí vlastní dopravu. Pavel se kromě New Yorku skutečně vydá ke konci cesty i na jednodenní návštěvu Lincolnu v Nebrasce. Čekat by ho tam měla mimo jiné setkání s českou komunitou a tamní národní gardou.
Ačkoliv by si člověk řekl, že zrovna Nebraska je pro Čecha velkou neznámou, nejde pro Prahu jen o jakousi odbočku za oceánem.
V roce 2022 do Lincolnu zamířil tehdejší první zástupce náčelníka Generálního štábu Jaromír Zůna – dnešní ministr obrany za SPD. Setkal se tam s tehdejším velitelem gardy Darylem Bohacem a řešil další rozvoj spolupráce.
Zůna tehdy dokonce získal čestné občanství. Sám Bohac má přitom český původ. Jeho dědeček se s dalšími Čechy usadil v Nebrasce roku 1904.
Vojenská linka navíc pokračuje dodnes. V roce 2023 do Nebrasky přiletěla téměř stovka českých vojáků připomenout 30 let partnerství. A ještě loni česká armáda s národní gardou jednala o dalších krocích.
Extrémní kohabitace v praxi
Na Hradě přitom podle všeho nikdo Macinkovi v cestě s prezidentem nebrání. Aktuálně.cz se prezidentovy kanceláře zeptalo, zda šéf Motoristů dostal možnost letět do New Yorku společně s prezidentem vládním speciálem.
„Každý ministr má právo zvolit nejpohodlnější dopravní prostředek, ale ujišťujeme ho, že je na palubě armádního letounu s panem prezidentem srdečně vítán. Z hlediska úspory se společný let jeví jako nejrozumnější řešení,“ odpověděl redakci prezidentův mluvčí Daniel Drake.
Není těžké v tom vidět pokračování „extrémní kohabitace“. Vztahy mezi Hradem a Černínským palácem v současnosti rozhodně nepřipomínají úplně sehraný tandem. Zrovna v OSN by to ovšem bylo na místě.
Do New Yorku se během zářijové všeobecné rozpravy sjedou představitelé prakticky celého světa. Během několika dnů se z Manhattanu stane největší diplomatické centrum planety.
Prezident a ministr zahraničí přitom dosud tradičně své kroky alespoň do určité míry koordinovali. Neznamená to samozřejmě, že ministr je jakýmsi prezidentovým „entourage“. Má vlastní program, vlastní schůzky a vlastní odpovědnost.
V minulých letech přitom společná cesta a spolupráce nebyly ničím neobvyklým. Předloni například Jan Lipavský (dříve Piráti, teď za ODS) využil možnosti letět do USA společně s Pavlem a oba se v New Yorku účastnili programu kolem Valného shromáždění.
Macinkův přesnější program zatím není znám. Je možné, že bude i nějakým způsobem jednat o připravovaném otevřením nového českého generálního konzulátu v Miami, které ministerstvo zahraničí oznámilo na začátek října.
Jisté je zatím hlavně to, že ho čeká tradiční večeře s šéfem americké diplomacie. Právě s hnutím MAGA amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho představiteli má Macinka přitom poměrně vřelé vztahy. Sám Trump na Valném shromáždění OSN vystoupí, stejně jako loni.
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