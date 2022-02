Na osm proruských dezinformačních webů se lidé nedostanou, správce je zablokoval

Český správce domén CZ.NIC zablokoval osm webů šířících dezinformace o ruském útoku na Ukrajinu. Česká mutace serveru Sputnik, kterou provozuje ruská státní agentura, však funguje dál. Běží totiž na mezinárodní doméně .com. I tento a další dezinformační weby by někteří politici rádi zablokovali.

Internetové stránky osmi dezinformačních webů jsou od pátečního odpoledne nedostupné. Než je správce českých domén zablokoval, mohli si na nich čtenáři číst zkreslené i zcela smyšlené články mimo jiné o útoku Ruska na Ukrajinu. V nich se mimo jiné popírala jakákoliv vina Ruska, naopak události byly líčené jako snaha o "denacifikaci" Ukrajiny či jako ruská obrana.

Český správce domén CZ.NIC oznámil, že tento krok učinil po konzultaci s bezpečnostními složkami a na základě doporučení vlády. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) však na tiskové konferenci řekl, že aktuální kroky neodpovídají materiálu, který projednávala vláda. Blíže se vyjádřit odmítl.

Věc nechtěla komentovat ani Bezpečnostní informační služba. "Všechny bezpečnostní složky v tuto chvíli poskytují plnou podporu státu. Veškerá komunikace je na vládě a my žádné komentáře v tuto chvíli dávat nechceme," řekl Aktuálně.cz mluvčí kontrarozvědky Ladislav Šticha.

Výkonný ředitel sdružení CZ.NIC Ondřej Filip uvedl, že jde o zcela mimořádný krok. "Agrese Ruské federace vůči Ukrajině dlouhodobě doprovází dezinformační kampaň v řadě internetových médií, která využívají českou národní doménu. Protože se tyto informace cíleně nezakládají na pravdě a prokazatelně podněcují k šíření vykonstruovaných fám, sdělení a nestability ve společnosti, rozhodli jsme se po konzultacích s nejvyššími představiteli státu tato výrazná dezinformační internetová média zablokovat," řekl Filip.

Podle Jonáše Syrovátky z nevládní organizace Prague Security Studies Institute, který se dezinformaci zabývá, je zablokování některých webů v krizové situaci legitimním krokem. "Ale až krize skončí, budeme o tom muset vést debatu, která určí situace, kde je podobný krok legitimní," míní Syrovátka.

Mezi stránkami, které jsou zablokované, je například Protiproud.cz, Aeronet.cz nebo Ceskobezcenzury.cz. Podle Syrovátky nejde o překvapivý výběr. "Jsou to weby, které se v různých analýzách a monitorinzích různých entit šířících dezinformace objevují opakovaně," dodal Syrovátka.

Sputnik funguje, má doménu .com

Dostupná ale zůstává například české mutace webu Sputnik, kterou provozuje ruská státní agentura. Zprávy o útoku na Ukrajinu na něm vychází v rubrice "Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny". Mezi hlavními články je například ten o slovech ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, jak ruská operace chce osvobodit Ukrajince od utlačování, nebo zpráva o tom, že ruské síly údajně neútočí na Kyjev.

Opatření, které CZ.NIC zavedl proti osmičce internetových stránek, ale nelze použít na Sputnik. Ten totiž používá celosvětovou doménu .com, kterou spravuje americká společnost a české sdružení na ni nedosáhne. To je i cesta, jak zablokované weby mohou začít brzy fungovat. Stačí jim pouze to, aby si tuto doménu rovněž zaplatily a své stránky na ni přesunuly.

Pro vypnutí dezinformačních webů po ruské invazi na Ukrajinu volají i někteří politici. Výslovně přitom zmiňují právě Sputnik, jako například lidovecký místopředseda sněmovny Jan Bartošek. "Jsem jednoznačně pro, aby byly natrvalo v Česku zablokovány weby typu Sputnik nebo Aeronet, které podporují ruskou agresi na Ukrajině a dlouhodobě slouží jako informační kanál ruských dezinformací," řekl Bartošek.

Podle mluvčího Českých elfů Bohumila Kartouse, který jednotlivé dezinformace mapuje a odkrývá, je takový krok státu pochopitelný. Zaměřit by se měl i na Sputnik, který provozuje přímo ruský stát. Podle něj je však na místě postupovat jednotně s celou Evropou. "Pokud jsme dospěli k tomu, že se Rusko chová nepřátelsky a má za cíl nám škodit a ubližovat, tak přece nemáme sebemenší důvod nechat jeho nepřátelské informační zdroje provádět informační operace na českém internetu. Musíme si uvědomit, že to je součást hybridní války," vysvětlil Kartous.

Před Sputnikem ve čtvrtek varovalo i Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, které funguje pod ministerstvem vnitra. Upozornilo, že tento web je odnoží ruského státního propagandistického média, které se zavázalo k obsahové cenzuře a šíření lží. "Apelujeme na všechny, aby k jejich článkům přistupovali v souladu s tímto faktem," uvedlo centrum na Twitteru.

Boj proti dezinformacím je vládní prioritou

Ačkoliv se ministr Rakušan k blokaci osmi webů konkrétně nevyjádřil, už v předchozích dnech před rizikem dezinformací varoval. Říká, že boj proti nim patří k jeho hlavním prioritám. "I my jsme ve válce. Ocitli jsme se v útoku dezinformačního výstřelu, který přichází z toho místa jako reálné výstřely na Ukrajinu," varoval ve videu, které zveřejnil na sociálních sítích. Vyzval v něm, aby se lidé nad informacemi zamýšleli a ověřovali si je.

Chtěl bych vás všechny poprosit, neutopme se v moři lží a dezinformací. I my jsme ve válce, i my jsme pod útokem ze stejného místa, odkud pochází ty reálné výstřely na Ukrajině. Ukrajina není agresor a Rusko není osvoboditel. Ověřujte, prosím, informace. https://t.co/irTJNPycip pic.twitter.com/Kqg9nlLGEC — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) February 24, 2022

Ačkoliv odborníci několikrát upozorňovali, že stát v boji s dezinformaci prohrává, ukazuje se, že v případě ruského útoku na Ukrajinu to tak úplně neplatí. Podle průzkumu Medianu pro Český rozhlas téměř 90 procent Čechů říká, že ruská invaze je neobhajitelnou agresí.

Podle Syrovátka je to i díky tomu, že česká politická reprezentace je v postoji k agresi na Ukrajině jednotná a všichni včetně vlády, opozice i prezidenta zastávají totožný názor. Svou roli podle Kartouse hrají i symboly, které jasně ukazují, na čí straně Česko stojí, jako bylo pozvání ukrajinské velvyslance na jednání sněmovny a zahrání ukrajinské hymny v jednacím sále.

"Když došlo ke konfliktu, tak si někteří z nerozhodnuté části lidí uvědomili, že to, o čem se v souvislosti s Ruskem hovořilo, nebylo jenom diplomatické vyjednávání si prostoru, ale dlouhodobá snaha legitimizovat to, co se nyní děje. To, že se většina lidí staví na stranu Ukrajiny, včetně prezidenta Miloše Zemana, u kterého dlouhé roky přetrvávala snaha podporovat zájmy Ruska, je důležitým krokem ke změně názoru těch ne úplně přesvědčených," dodal Kartous.

Premiér Petr Fiala (ODS) před časem sám uznal, že stát by měl v boji proti dezinformacím přidat. "Budeme dělat všechno pro to, abychom s dezinformacemi bojovali razantněji a důsledněji," uvedl. Podle svých slov připravil systematický postup proti dezinformacím, do kterého se zapojila ministerstva vnitra, zahraničí a obrany. Zároveň slíbil, že se bude snažit, aby vláda co nejdříve schválila zmocněnce pro média a boj s dezinformacemi.

S nástupem nové vlády je aktivnější i Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. "Když je válka, tak jedeme naplno a pojedeme, dokud bude třeba. S tím, co máme, se snažíme upozorňovat na co nejvíce dezinformací," uvádí vedoucí centra Benedikt Vangeli.

Toto centrum například čerstvě varuje před informacemi bývalého mluvčího prezidenta Václava Klause Petra Hájka. Spolupracovníka exprezidenta a šéfa dezinformačního webu Protiproud přímo označuje za hlásnou troubu Kremlu.

Bývalý mluvčí prezidenta Klause P. Hájek s oblibou šíří konspirační teorie o spiknutí globalistů. Nyní si nepřekvapivě našel důvody, proč útok Ruska na Ukrajinu obhajovat a neváhal jej oslavovat jako říznutí "skalpelem do vředu" s cílem "vyčistit hnisající ránu". pic.twitter.com/znHtwFty6L — CTHH MV (@CTHH_MV) February 25, 2022

"Po příchodu nového ministra vnitra se nám uvolnily ruce, můžeme podstatně více upozorňovat na dezinformace," říká Vangeli, podle kterého je v Česku až několik desítek dezinformačních webů.