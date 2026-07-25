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Domácí

Na okraji Velhartic na Klatovsku hoří tři hektary lesa, zasahují desítky hasičů i vrtulník

ČTK

Na okraji Velhartic na Klatovsku hoří les v prudkém kopci na ploše zhruba tři hektary. Míří tam vrtulník s bambivakem, protože terén je nepřístupný, řekl velicí důstojník klatovských hasičů Aleš Bucifal.

hasiči, České Švýcarsko, požár, chata, vrtulník, helikoptéra, ilustrační
hasiči, České Švýcarsko, požár, chata, vrtulník, helikoptéra, ilustračníFoto: HZS Ústeckého kraje
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U požáru je zhruba 15 jednotek, tedy téměř 60 dobrovolných i profesionálních hasičů. Vyhlášený byl třetí stupeň požárního poplachu.

„Moc se mi tam nechce posílat lidi, aby tam nedošlo k nějakému ošklivému úrazu, protože tam kdyby někdo začal padat, tak je to jako kdyby letěl téměř volným pádem,“ řekl. Podle Bucifala je oheň zatím pod kontrolou.

„Požár se šíří na kopci pod hradem při řece, kudy vede cyklostezka na Kolinec. Je to v hodně velkém kopci, dole je osm aut a dalších asi stejný počet je nahoře,“ řekl starosta Velhartic Michal Kopačka (nezávislý).

Meteorologové dnes rozšířili výstrahu před vznikem požárů na západní a střední Čechy.

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„Řešíme požár kombajnu na poli u Dnešic na jihu Plzeňska. Ten byl v plném rozsahu. A ještě jsme měli menší požár zahrady v Holostřevech na Tachovsku,“ řekl velicí důstojník hasičů pro Plzeňsko, Rokycansko a Tachovsko. Škoda u požáru kombajnu přesáhne milion korun.

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