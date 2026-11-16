Na Okamuru a Babiše míří kvůli armádním zakázkám žaloba. Exministryně zaútočila

„Tohle už není politická kritika. Tohle je nepravdivé obvinění.“ Takto se před několika měsíci Jana Černochová ohradila proti slovům premiéra Andreje Babiše. Jak nyní zjistil deník Aktuálně.cz, nakonec nezůstalo pouze u slov. Její právní zástupce předal justici dvě žaloby. Jednu na premiéra, druhou na Tomia Okamuru. „Musí si uvědomit, že nemohou beztrestně šířit závažná obvinění,“ říká Černochová.
Nákup drahých polních kuchyní Kalich za desítky milionů korun. To je jedna z věcí, kvůli níž se do bývalé ministryně obrany Jany Černochové (ODS) dlouhodobě obouvá Tomio Okamura.
„Seznam Zprávy upozornily, že polní kuchyni za 66 milionů korun, kterou ministerstvo obrany vysoutěžilo od ,schránkové firmy‘ někdejšího senátora Vlastimila Sehnala z ODS, armáda ani osm měsíců po vypršení smluvního termínu dodání nemá. Nakoupilo ji mnohem dráž oproti dřívější zakázce. A jistě je čirou náhodou, že ministryní obrany je Jana Černochová z ODS…,“ napsal Okamura třeba loni v květnu na síti X.
Nynější předseda Poslanecké sněmovny už ovšem neuvedl, že poslední politickou štací dnes už mrtvého Vlastimila Sehnala byla pozice zastupitele za SPD.
„Koukám, že je na ministerstvu obrany pěkný nepořádek, který musí dát SPD do pořádku,“ vystřelil zase Okamura, když hodnotil průtahy v zakázce na dodávky neprůstřelných vest. Tenhle kontrakt jde ovšem za nynějším ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (ANO).
„Vy jste zapomněl na ty netransparentní výběry?“
„Vy už jste zapomněl na ty kuchyně z ODS za 66 milionů? Na ty netransparentní výběry? Ještě jako opozice jsme na to dali trestní oznámení,“ řekl zase letos v červenci premiér Andrej Babiš, když na extrémně dlouhé bilanční tiskovce vlády odpovídal na dotaz redaktora deníku Aktuálně.cz.
I to jsou výroky, které nyní budou muset Babiš s Okamurou vysvětlit a obhájit. Jak totiž deníku Aktuálně.cz potvrdila sama bývalý ministryně obrany Jana Černochová, v uplynulých dnech podal její právní zástupce František Vyskočil dvě žaloby. Jednu na nynějšího premiéra, druhou na předsedu Poslanecké sněmovny.
„K podání žalob jsem se rozhodla kvůli jejich opakovaným veřejným výrokům, které považuji za nepravdivé a které poškozují mé dobré jméno,“ vysvětluje Černochová. „Politickou kritiku respektuji, ale i ta má své hranice. Proto jsem se rozhodla bránit soudní cestou,“ pokračuje.
Zároveň poslankyně odmítla specifikovat, proti kterým konkrétním slovům či politickým proklamacím lídrů nynější vládní koalice vystoupila. „Vzhledem k probíhajícím soudním řízením nebudu obsah žalob blíže komentovat,“ uvedla.
„Andrej Babiš i Tomio Okamura si ale musí uvědomit, že nemohou beztrestně šířit závažná obvinění a spoléhat se na to, že jim to pokaždé projde a necháme si od nich líbit úplně všechno. Teď budou mít příležitost svá slova doložit před soudem,“ dodala ještě Jana Černochová.
„Budu vyžadovat omluvu“
O tom, že zvažuje žalobu, Černochová začala veřejně mluvit letos v květnu. Připomněla, že Andrej Babiš se musel za své výroky omlouvat v minulosti v řadě případů.
„Byl by v tom byl čert, aby se to nestalo poněkolikáté znova a aby se to nestalo i v tomto případě. Budu vyžadovat omluvu. Omluvu i pro mé kolegy, kteří to mysleli s obranou České republiky dobře a kteří jsou teď terčem toho, že je tady neustále někdo dehonestuje a uráží,“ oznámila nynější předsedkyně sněmovního bezpečnostního výboru na květnové tiskové konferenci.
Tehdy vypíchla Babišův příspěvek na sociálních sítích, kde premiér mluví o údajně zmanipulovaném výběrovém řízení na šéfa Ústřední vojenské nemocnice v Praze.
„A pokud tvrdíte, že máte důkaz o zmanipulovaném výběrovém řízení, předložte ho. Ne ve videu, ne v náznacích, ne v hospodských urážkách. Předložte ho veřejně a konkrétně. Jinak jen šíříte pomluvu, a to je trestné. Možná budete první politik, na kterého kvůli podobným výrokům podám trestní oznámení nebo žalobu. Protože tohle už není politická kritika. Tohle je nepravdivé obvinění,“ napsala pak Černochová na síti X.
„Jsem rád, že se manželka nenechala zastrašit“
Reportér deníku Aktuálně.cz oslovil s žádostí o reakci jak Tomia Okamuru, tak Andreje Babiše. Ani jeden z nich však do vydání článku na zaslanou textovou zprávu neodpověděl.
Oba politici přitom museli před soud kvůli svým výrokům už několikrát. Je to třeba jen pár dnů, co premiér neuspěl u Nejvyššího soudu. Tam podal dovolání poté, co se musel omluvit manželce bývalého ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS).
Před třemi lety na ni totiž ve sněmovně přes Stanjuru zaútočil nepřímo: „A vy jste nám tady mohl vyprávět jako elektrotechnik o tom, jak se tuneluje rozpočet Opavy přes vaši manželku, to jste tady mohl vyprávět.“
I když pak Babiš vzal svá slova zpátky, od justice dostal nařízeno omluvit se. To provedl loni. „Nejvyšší soud jeho dovolání teď na podzim odmítl jako nepřípustné. Ani poslanecký mandát není bianko šek ke lhaní. Jsem rád, že se manželka nenechala zastrašit a bránila se,“ oznámil nyní Stanjura na síti X.
Politická šikana si nebere servítky. Jak vidí kroky Andreje Babiše a jeho vlády:
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