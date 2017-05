před 10 minutami

Sedmatřicetiletý muž zemřel v neděli na Novomlýnských nádržích po úrazu při kiteboardingu, tedy jízdě po vodě na speciálním prkně taženém drakem. Kvůli silnému poryvu větru se rekreační sportovec vznesl do výšky, poté spadl a narazil do betonového sloupu. Uvedla to v pondělí policejní mluvčí Kamila Haraštová. "Zranění, která utrpěl, byla bohužel smrtelná," uvedla mluvčí. Podle ní byl muž instruktorem kiteboardingu. Událostí se nyní zabývají kriminalisté.