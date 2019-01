Na novou dobu nejsme připraveni, říká Kovy. S Člověkem v tísni vytáhl proti fake news

Populární český youtuber Karel Kovář alias Kovy začne učit žáky ve školách mediální gramotnosti. Stal se totiž ústřední postavou pětidílné série Kovyho mediální ring. Jedná se o edukační videa o mediálním vzdělávání, která vytvořil pro vzdělávací program Jeden svět na školách, spadající pod neziskovou organizaci Člověk v tísni. Kampaň cílí na žáky od dvanácti let i studenty středních škol a od pondělí jsou videa pro školy zdarma přístupná na webu Jednoho světa na školách.

Jak jste se ke vzdělávacímu projektu Člověka v tísni dostal?

S Jedním světem na školách jsme už dříve spolupracovali na soutěži Hledá se LEADr. Ten jsme společně s Jankem Rubešem moderovali. Toto je takové nabídnuté pokračování. Projekt se mi velmi zalíbil, nejvíc se mi na něm líbí propojení videa se specializovanými podklady pro učitele, které vypracovali pedagogičtí pracovníci z Jednoho světa na školách. Na webu je jak materiál pro studenty, tak pro učitele, takže se s tím může hezky pracovat.

Proč zrovna téma mediální gramotnosti?

Lehce na to narážím už ve videích, kde se snažím témata zpracovat. Seriál Kovyho mediální ring je spíš obecná příručka o přístupu k informacím a o přístupu k článkům, k samotným deníkům, týdeníkům. Takový menší návod pro mladé lidi, jak se v tomto prostředí trochu zorientovat. A možná ani ne pro mladé lidi, možná i pro řadu těch starších.

Máte nějakou osobní zkušenost s tím, jak špatně mladí chápou média?

Myslím, že tu máme asi všichni, když sledujeme Facebook nebo některé názory prezentované na internetu. Dochází k tomu, že si lidé v psaných médiích pletou zprávu a komentář. Často mají také problém odhalit zdroj. Přečtou si na Facebooku třeba jenom titulek a už nehledají, odkud pochází, kdo ho napsal, a berou ho jako fakt reality, kterou vstřebáváme ze sociálních sítí. O tom všem se ve videích také mluví.

Při představování projektu jste řekl, že dopady sociálních sítí a stovek zdrojů informací na formování názorů, schopnost argumentace i kritické myšlení jsou drtivé. A ukazuje se, že nejsme na novou dobu připraveni. Jak to myslíte?

Je to tak, dělal jsem například video o algoritmech, které v podstatě organizují vše, co na sociálních sítích vidíme. Řada lidí vůbec nemá ponětí o tom, jak tyto systémy fungují. Jak je možné, že se nám nějaký příspěvek na naší zdi objeví, co se za tím skrývá a berou to jako realitu. Ve skutečnosti je podle mě důležité porozumět prostředí, ve kterém se řada z nás několik hodin denně pohybuje, a trochu ho pochopit a pak být třeba opatrnější při jeho používání.

Bylo něco, co vás během zpracování videí pro Jeden svět na školách překvapilo?

Překvapila mě velikost projektu. Jezdili jsme za různými experty. Byli jsme za Michaelem Rozsypalem, který tam mluvil za veřejnoprávní médium, za Jakubem Ungerem, který mluvil za soukromé médium, byli jsme se podívat za marketingovými experty a pokryli jsme to docela dobře. Takže mě spíš překvapila velikost projektu, která může působit tak, že jsme to udělali za odpoledne. Scénář jsme připravovali několik týdnů a pak přišla natáčecí noc. Natáčeli jsme v pražském Campu od osmi večer do šesti ráno.

Karel Kovář (1996) V roce 2012 začal na serveru YouTube pravidelně publikovat zábavná videa. V současnosti jeho kanál, na kterém vystupuje pod přezdívkou Kovy, sleduje přes 700 tisíc diváků.

V roce 2017 vydal autobiografickou knihu Ovšem, v níž vzpomíná na své dětství, popisuje začátky své youtuberské kariéry a líčí zážitky z cestování, které patří kromě natáčení k jeho hlavním koníčkům.

Od roku 2018 spolupracuje s televizní stanicí Seznam, pro kterou moderuje diskuzní pořad V centru. Ve stejném roce předčasně ukončil studium oboru Marketingová komunikace a public relations na Karlově univerzitě.

Budete teď videa propagovat i sám, po vlastní ose?

Určitě si videa nahraji na Youtube a možná i pošťouchnu studenty, aby přišli za učiteli a nabídli jim tuto možnost. Na učitele je navaleno velké množství práce a projekt jim může zásadně usnadnit hodinu, což se dost hodí v praxi.

Budete s projektem jezdit po školách?

Už to dělám, z vlastní iniciativy nebo když mě pozvou učitelé či studenti. K tématu mediální gramotnosti se většinou dostáváme. Organizovaná přednáška plánovaná není, ale můžu prozradit, že v rámci jiného projektu, který tento rok chystám, je zahrnout jízdy po školách.

Mediální gramotnost je téma, které může být vznětlivé. Nebojíte se, že si vaším angažmá v tomto druhu osvěty uškodíte?

Nedovedu si představit jak. Mediální gramotnost je často balanc mezi osvětou a tím, aby nesklouzla k indoktrinaci, jak se často říká. Tento projekt ten balanc zvládá. A když už zmiňuje konkrétní projekt, porušuje některé z pravidel, která jsou řečená v obecné rovině. Takže roli nehraje názorové přesvědčení, je to pohled na média s lehkým odstupem a snaha zobecnit je a generalizovat. To je pak už otázka toho, že se na to každý musí podívat a udělat si názor.

Zvol si info Podobná vzdělávací videa, jako natočil youtuber Kovy, chystá i další iniciativa zaměřená na mediální gramotnost - seskupení Zvol si info - tvoří jej dvacítka lidí z okruhu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. "Chceme vytvořit animovaná videa, teď vytváříme scénář a hledáme animátory," říká členka projektu Kateřina Křivánková. Studenti už se svými přednáškami o mediální gramotnosti objeli asi 155 škol, kde oslovili přes osm tisíc žáků.

Jste připravený na to, že se ozvou nějaké kritické hlasy k vašemu zapojení do takové osvěty na školách?

Už šest let se na mou tvorbu ozývají jednou za čas nějaké kritické hlasy a myslím, že součástí existence na internetu je vypořádat se s kritikou.

Jaká média sledujete vy?

Čtu denně, mám předplaceno pár deníků a týdeníků, jak českých tak zahraničních. Ale zajímavý proces většinou přichází, když zpracovávám konkrétní téma na video. Například nedávno jsem natáčel o umělé inteligenci a tak dále. Tam je důležité vycházet z různých zdrojů. Čtu jak mainstreamová, tak názorová média a často i ta konspirační nebo alternativní, jak se říká, abych se seznámil i s extrémními názory.