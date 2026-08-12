Na několika místech Česka ráno mrzlo, nejchladněji bylo v Krušných horách

Na několika místech v Česku ve středu ráno mrzlo. Pod bod mrazu klesla teplota na Šumavě, v Jizerských nebo Krušných horách. Nejchladnější ráno zaznamenala stanice Jelení v Krušných horách, kde bylo minus 2,8 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Teploty klesly velmi nízko vzhledem k vyjasněné noci a suchému vzduchu.
Pod nulu spadly teploty na sedmi meteorologických stanicích. Na stanici Kořenov, Jizerka - Rašeliniště bylo minus 2,2 stupně, šumavská Kvilda-Perla hlásí minus dva stupně, stejnou teplotu měla i stanice Rolava na Sokolovsku.
Další dvě stanice na Jizerce měly minus 1,9, respektive minus 1,7 stupně Celsia. Na šumavské stanici Rokytská slať bylo dnes ráno minus 1,7 stupně Celsia, uvedl ČHMÚ.
„Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše se středem v oblasti severního Německa a kolem ní k nám proudí relativně teplý a zejména suchý vzduch,“ uvedli meteorologové.
Při slunečném počasí se bude vzduch rychle prohřívat a odpolední teploty podle nich vystoupí na 25 až 29 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě bude chladněji s teplotami 22 až 25 stupňů.
Mrazivá rána nejsou v srpnu neobvyklá. Loni byla nejchladnějším letním dnem neděle 24. srpna. Čtrnáct ze 169 stanic měřících déle než 30 let dosáhlo nového srpnového minima, na zhruba polovině padl rekord pro 24. srpen.
Někde klesly teploty pod nulu, přízemní mráz meteorologové zaznamenali hlavně na západě a jihu Čech a na Českomoravské vrchovině. Rovné minus čtyři stupně tehdy ukázal teploměr na šumavském Březníku a v Jelení v Krušných horách, o desetinu stupně tepleji bylo v Rolavě na Sokolovsku.
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