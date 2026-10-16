Na misi zatím nemůže. Českému armádnímu obrovi chybí klíčová součástka

Za dvojici středních dopravních letounů C-390 zaplatila Česká republika brazilskému výrobci Embraer celkem 13,7 miliardy korun. Na prvním ze strojů, které jsou tím největším, co má české letectvo k dispozici, už vojenští piloti několik týdnů létají. Až po otázkách deníku Aktuálně.cz se však ukázalo, že dodané letadlo není dosud vybaveno objednaným a zaplaceným ochranným izraelským systémem.
„Už je to tady zase. Máme rozbité letadlo a nemůžeme pokračovat v cestě z Ázerbájdžánu do Kyrgyzstánu. Zcela vážně prosím ministerstvo obrany o obnovu vládního leteckého parku, který je zoufale zastaralý a poruchový,“ vyzval vládu Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Na sociálních sítích tak v úterý bědoval nad poruchou jednoho ze dvou Airbusů dopravního letectva české armády. „Pokud se nepletu, koupě nových letadel by mohla být započítaná do obranných výdajů,“ verbálně ještě Špicar zatlačil na kabinet Andreje Babiše (ANO).
A byť se v minulosti uvažovalo o přikoupení třetího letounu Airbus z rodiny A320, aktuálně nic takového není v plánu ani ve strategických dokumentech. Ministerstvo obrany totiž nyní pořizuje a platí dvojici středních dopravních obrů C-390 Millennium.
První z nich si česká armáda formálně převzala 16. července 2026. Kromě premiéry na ostravských Dnech NATO už má za sebou Embraer s trupovým číslem 0520 i první ostrou misi. Nedávno dopravil stovky ručních palných zbraní české výroby do Černé Hory.
Větší akce, třeba operace nad konfliktními či nebezpečnými oblastmi, kde hrozí riziko sestřelu, však zatím mohutný vojenský transportní stroj provádět nemůže. A nejen proto, že se trojice českých posádek s Embraerem pořád ještě učí létat pod dozorem továrních expertů z Brazílie.
Podívejte se na transportní Embraer zblízka:
Jak totiž zjistil deník Aktuálně.cz, letoun dosud nedisponuje systémem DIRCM z produkce izraelské zbrojovky Elbit Systems. Přestože byl objednaný i zaplacený.
Zjednodušeně jde o technologii vlastní ochrany letadla. Ta v případě, kdy je stroj zaměřen či na něj letí nepřátelské střely, umí posádku varovat a laserovým paprskem zmást hlavici blížící se rakety. Další ochranný systém zase dokáže vypálit klamné cíle.
„Převzetí prvního letounu 0520 bez kompletního systému vlastní ochrany bylo smluvně ošetřeno a souvisí s rozdílnými dodacími lhůtami výrobce letounu a dodavatele systému,“ potvrzuje Vladimír Holas, mluvčí Generálního štábu Armády ČR.
Česká strana se prý k zařazení takto nekompletního letounu odhodlala proto, aby šetřila čas.
„Převzetí letounu v této konfiguraci umožnilo zahájit výcvik posádek bez nutnosti čekat na dodání všech komponentů SPS (systému vlastní ochrany). Pro plnění plánovaných úkolů v současné fázi výcviku není kompletní systém vlastní ochrany nezbytný,“ vysvětluje Holas.
Nicméně bez zajímavosti není to, že když ministerstvo obrany letos 16. července stroj C-390 slavnostně představovalo, o chybějící izraelské technologii se nezmínilo. Ba právě naopak. „Letoun je dále vybaven systémem vlastní ochrany pro operace v nebezpečném prostředí,“ stojí doslova v tehdejší tiskové zprávě.
Dodání? Prý do konce roku
Jak bylo zjevné na mošnovských Dnech NATO, kde měl reportér deníku Aktuálně.cz možnost nový Embraer detailně prozkoumat, v jeho trupu už jsou viditelné prvky ve formě „výčnělků“, v nichž budou jednotlivé části DIRCM fungovat.
„První dodaný letoun má již z výroby připravenou zástavbu pro instalaci systému vlastní ochrany,“ přikyvuje Vladimír Holas.
„Moduly DIRCM budou do letounu instalovány po jejich dodání, které předpokládáme v následujících týdnech,“ očekává Holas – a s ním i celé Vzdušné síly Armády České republiky – zprovoznění sofistikované ochranné technologie do konce letošního roku.
Embraer C-390 pro Vzdušné síly Armády ČR
Cena za dvojici středních dopravních letounů činí 13,7 miliardy korun včetně DPH. První si armáda převzala v červenci 2026, druhý by měl přiletět do konce roku 2027.
Posádku letadla hnaného dvojicí proudových motorů tvoří dva piloti a dva palubní technici.
Embraer zvládne až 80 cestujících či 64 vyzbrojených výsadkářů. Jeho nosnost činí 26 tun, do jeho útrob se vměstná obrněnec Pandur II či vrtulník Black Hawk.
V konstelaci MEDEVAC pro odsun zraněných dokáže přepravit 74 osob či šest jednotek intenzivní péče.
Embraer může sloužit i k hašení, díky modulu s maximálním objemem 12 tisíc litrů vody. Rovněž může doplňovat palivo letadlům i vrtulníkům, avšak třeba stroje F-35 z něj nenatankují.
Při 14 tunách nákladu stroj doletí do vzdálenosti 5000 kilometrů (to je z Prahy do Keni či Indie), maximální dolet s přídavnými nádržemi je až 8000 kilometrů.
Zdroj: Ministerstvo obrany ČR
„Systém bude na letoun instalovaný v České republice brazilským týmem, který zde z důvodů zavádění nové letecké techniky a výcviku personálu působí,“ doplňuje ještě.
Druhý z objednaných Embraerů by už prý takové porodní bolesti řešit nemusel. Generální štáb dnes tvrdí, že ten bude z Brazílie dodán s kompletním systémem vlastní ochrany.
Dosud nedodaný izraelský systém DIRCM není první kontroverzí, která se s kontraktem za celkových 13,7 miliardy korun pojí. Obchod, jejž připravilo minulé vedení ministerstva obrany v čele s Janou Černochovou (ODS), proběhl bez otevřené soutěže. Kupovalo se napřímo.
„Kdybychom soutěžili dopravní letadlo, tak se ho dočkáme možná v roce 2030. Hlavním důvodem bylo zrychlení dodávek. Bohužel nemohu zveřejnit rozpad té ceny, máme tam ale další věci, které nebudeme muset dokupovat dodatečně,“ hájila nákup a jeho cenu Černochová v prosinci 2024.
Brazilský výrobce rovněž nebyl schopný dodržet původně slíbený termín dodávky. Ten se z nejdříve ohlášeného listopadu 2025 odsunul až na červenec 2026. Nepomohlo ani to, že Česká republika urychleně po podpisu kontraktu vyplatila vysokou osmimiliardovou zálohu.
A jak už deník Aktuálně.cz upozornil dřív, byť stroje C-390 pro českou armádu mohou fungovat jako létající tankery, právě pořizované bojové letouny F-35 Lightning II z nich kerosin tankovat nedokážou.
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