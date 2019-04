Na ministerstvu zemědělství zasahují policisté kvůli Lesům ČR, nikoho nezatkli

V budově ministerstva zemědělství od čtvrtečního rána zasahují policisté z Národní centrály pro odhalování organizovaného zločinu. Razie se podle ministra Miroslava Tomana (ČSSD) týká i státního podniku Lesy ČR za doby působení bývalého ředitele Daniela Szóráda. Policisté ani žalobci zatím žádné bližší informace neposkytli. Podle informací Aktuálně.cz zasahují policisté také na ředitelství Lesů ČR v Hradci Králové.

"Provádíme úkony trestního řízení. Více informací poskytovat nebudeme, neboť podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Praze," uvedl mluvčí policejního útvaru Jaroslav Ibehej.

Zásah Aktuálně.cz potvrdila vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. "Žádná osoba nebyla omezena na osobní svobodě. Důkazy, které budou zajištěny, budou následně vyhodnoceny. V této chvíli nemůžeme sdělit žádné informace ke skutkovým zjištěním, kvalifikaci případných trestných činů ani osobám," uvedla.

Vrchní státní zastupitelství v Praze zpravidla dozoruje trestní řízení při hospodářských deliktech ve chvíli, kdy způsobená škoda dosahuje výše 150 milionů korun a více.

Podle deníku MF DNES se vyšetřovatelé zajímají o miliardové dotační programy. Dobře informovaný zdroj Aktuálně.cz uvedl, že se zásah týká i Lesů ČR.

To potvrdil i ministr Toman. "Netýká se to jenom ministerstva zemědělství, týká se to i Lesů ČR a předchozího vedení Lesů ČR," řekl Deníku N. "Policie šetří, ministerstvo spolupracuje. Jedná se o předchozí období. Nechci to víc komentovat," uvedl. Konkrétně se podle něj jedná o období předchůdce současného generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda, kterého Toman odvolal loni v květnu. Nyní je v čele společnosti Josef Vojáček.

Policie zasahuje také v Hradci Králové

Policisté zasahují také přímo v centrále Lesů ČR v Hradci Králové. Informaci Aktuálně.cz potvrdila mluvčí Eva Jouklová. "Mohu potvrdit přítomnost police v sídle podniku Lesy České republiky. Zásah se netýká činnosti současného vedení Lesů České republiky, poskytujeme maximální součinnost," řekla.

K situaci se vyjádřil také lidovec Marian Jurečka, který byl ministrem zemědělství ve vládě Bohuslava Sobotky v letech 2013 až 2017. "K tomuto mohu říci, že za dobu svého působení nevím o ničem, co by mohlo být důvodem k jakémukoliv vyšetřování, mám čisté svědomí v tom, že jsme nedělali nic, co by bylo v rozporu se zákony či dobrými mravy," napsal na Facebook s tím, že jej policie zatím nekontaktovala.

Jurečka také dodal, že v minulosti státnímu zastupitelství jako ministr předával "poměrně vážné informace k prošetření" z dob jeho předchůdců.