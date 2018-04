Na majetek obecních politiků nebude tolik vidět, schválili poslanci. Hádali se o vesnické starosty

před 52 minutami

Páteční debata vzbudila ve sněmovně vášně. K pultíku přišly desítky poslanců, z nichž většina kritizovala možnost, aby lidé viděli na majetek takřka jakéhokoliv politika, zejména zástupců malých obcí. Sněmovna nakonec naprostou většinou hlasů schválila zmírnění zákona o střetu zájmů.

Praha - Pokud začne platit v pátek schválená novela zákona o střetu zájmů, veřejnost už nebude mít možnost vidět na údaje o movitém majetku a závazcích komunálních politiků - tedy u starostů a členů rad i zastupitelstev. V případě obecních politiků, kteří nejsou za výkon funkce placeni, by s výjimkou zastupitelů statutárních měst včetně Prahy nebyly veřejné údaje o příjmech a majetkových výhodách. Neveřejné by měly být všechny údaje o závazcích a movitých věcech.

Mnozí poslanci hájili zmírnění původní verze zákona argumentem, že se tak snaží zabránit odlivu uchazečů o místa v zastupitelstvech, a to zejména v malých obcích.

"Nebojím se říci, že jsme dnes zachránili komunální sféru. Zachránili jsme, že řada dlouholetých, zkušených starostů a radních, a to nejen na malých obcích, už nemusí zvažovat, jestli budou nebo nebudou pokračovat v mandátu po podzimních komunálních volbách. O nic jiného nám nešlo," prohlásil poslanec KDU-ČSL Marek Výborný, podle kterého hrozil kolaps komunální sféry.

Podobně reagovala také Věra Kovářová ze STAN, která na změně zákona s Výborným a dalšími poslanci spolupracovala. "Změna se týká především neuvolněných komunálních politiků, kteří vykonávají svoji práci ve volném čase, po práci, o víkendech, často berou za to pár tisíc korun. Museli zveřejňovat příjmy ze svých zaměstnání, nebo dokonce měli manažerské smlouvy, které jim zakazovaly zveřejňovat příjmy," uvedla.

Ministr Pelikán poslance pořádně rozčílil

Ostrou páteční polemiku rozpoutal ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), když kritizoval ty, kteří požadovali ještě větší omezení zákona o střetu zájmů.

"Ono se to vždycky prezentuje na příkladu toho romantického starosty malé obce, co ráno pohladí malé spoluobčany po hlavě a pak jde vykopat další kus kanalizace, aby večer složil svou unavenou hlavu zpět na obecní postel," začal s tím, že zákon se týká například i starostů pražských městských částí či krajských měst. "To jsou všechno ty prostory, které kdysi - jestli si vzpomínáte - jedna nejvyšší státní zástupkyně označila za malá Palerma České republiky," uvedl Pelikán.

Tím doslova zvedl z poslaneckých lavic mnoho zákonodárců, mnohdy takových, kteří sami byli nebo jsou starosty. Jako první reagoval Václav Klaus mladší z ODS a poté následovala vlna dalších. "Nechápu vaši sebestřednost, s jakou urážíte starosty malých obcí. Opravdu to nechápu. Doufám, že si toho všichni všimli, všichni starostové z malých obcí vás tady viděli, co tady předvádíte, jak se jim vysmíváte u pultíku. Neuvěřitelné," kritizoval Klaus Pelikána.

Ke Klausovi se přidali i další, například poslanec KDU-ČSL Výborný. "Opravdu mě hrubě vadí, že vy jste tady ve svém vystoupení ukázal, že váš obzor končí na hranici hlavního města Prahy. Já mám pocit, že vůbec netušíte, o čem je práce na malých obcích a městech. Tam skutečně ten starosta ráno vstane, sedne na traktor, vyhrne sníh v zimě, tam ten starosta ráno vstane a jde řešit tu kanalizaci," prohlásil na adresu ministra Výborný.

Návrh poslance ODS neprošel

Spory vyvolal také návrh Patrika Nachera (ANO), podle nějž by žádosti o přístup do centrálního registru majetkových oznámení měly být individualizované. Podle Nachera by politici měli dostávat informace, kdo se o ně konkrétně zajímal. Proti tomu se postavili piráti, podle nichž to nezabrání vytváření nekontrolovatelných databází údajů z přiznání, do nichž bude anonymní přístup. "To nebude fungovat, čůráte proti větru," řekl Nacherovi zástupce pirátů Mikuláš Ferjenčík. Tento Nacherův návrh nakonec při hlasování neprošel.

Centrální registr majetkových oznámení by se navíc měl podle novely propojit s katastrem nemovitostí. Politici by nemuseli od poloviny příštího roku údaje o realitách vyplňovat, stáhli by je do webového formuláře rovnou z katastru.