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Domácí

Na Letnou míří demonstranti z celé země, protest podpoří veřejnoprávní média

ČTK
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Demonstrace s názvem "Letná proti 4:36" na pražské Letné dnes podpoří veřejnoprávní média. Podle organizátorů ze spolku Milion chvilek budou lidé od 14:00 protestovat proti změně financování veřejnoprávních médií a za jejich nezávislost.

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Přípravy na demonstraci s názvem "Letná proti 4:36" proti změně financování veřejnoprávních médií a za jejich nezávislost, kterou pořádá spolek Milion chvilek, 14. listopadu 2026, Praha.Foto: CTK – Šimánek Vít
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Na pořádek a dopravu dohlédnou desítky policistů. Pražský dopravník podnik posílil spoje a zdravotnická záchranná služba rovněž posílí provoz nad rámec běžného stavu.

Vládní koalice prosadila zhruba před třemi týdny novelu, která ruší financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) prostřednictvím poplatků, v prvním čtení ve Sněmovně. Název dnešní demonstrace naráží na čas 04:36, na který prosadila koalice na sobotu 24. října hlasování o novele.

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Předloha nahrazuje poplatky financováním ze státního rozpočtu. Sněmovní opozice to kritizuje kvůli možnému ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií. Kvůli návrhu stávkovali zaměstnanci ČT a ČRo, podpořila je řada především studentských iniciativ.

Na dnešní demonstraci očekávají organizátoři stovky tisíc návštěvníků, kteří přijedou z celé ČR. Může to být největší občanské shromáždění v historii země, řekli ve čtvrtek zástupci spolku na tiskové konferenci. Na Letenské pláni chtějí představit své další plány a postup, jak demonstrace a obdobné akce rozšířit do dalších měst.

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Návštěvníci najdou podrobné informace včetně různých tras příchodu na Letenskou pláň na webu Milionu chvilek. Pražský dopravní podnik dnes posílí metro a zavede dvě dočasné tramvajové linky. Od 11:30 do 19:00 bude metro jezdit častěji na všech třech linkách.

Od 12:00 do 19:00 pojede tramvajová linka 40 z Červeného vrchu přes Dejvice, Letnou a Karlín na Palmovku. Od 12:00 do 14:30 bude zavedena polookružní tramvajová linka číslo 44 jedoucí ze Špejcharu přes Letnou a Holešovice a zpět. Policie účastníky shromáždění vyzývá, aby na místo přijeli právě městskou hromadnou dopravou.

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