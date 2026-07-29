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Domácí

Na letišti žertoval, že je terorista. Na dovolenou s dětmi už neodletěl

ČTK

Pracovníci bezpečnostní kontroly na pražském Letišti Václava Havla nenechali odcestovat do Istanbulu muže, který neuváženě řekl, že je terorista. Přivolali policisty, kteří muže i jeho zavazadla důkladně prohledali. Protože nic nenašli, pustili muže i s jeho dětmi domů. Na webu o tom ve středu informoval mluvčí cizinecké policie Josef Urban.

Letiště Václava Havla - bezpečnost
Pyrotechnici zkontrolovali muže i jeho osobních zavazadla, nic podezřelého u něj nenašli. (Ilustrační foto)Foto: Libor Fojtík
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Incident se odehrál v pondělí na Terminálu 1. Muž, který cestoval do tureckého Istanbulu, neprošel plynule bezpečnostní kontrolou, protože u něj pracovníci našli powerbanku, která nesplňovala povolené limity pro leteckou přepravu. Muž podle Urbana na upozornění zareagoval podrážděně a pravděpodobně sarkasticky řekl, že je terorista.

„Ačkoliv šlo podle pozdějšího vyjádření dotyčného o pouhý pokus o žert, bezpečnostní protokoly reagují na podobná klíčová slova okamžitě a bez výjimky,“ uvedl mluvčí. Pracovníci proto přivolali hlídku cizinecké policie a následně i pyrotechniky.

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Pyrotechnici zkontrolovali muže i jeho osobních zavazadla, nic podezřelého u něj nenašli. Mezitím ale o situaci informovali leteckou společnost, která se na základě bezpečnostního rizika rozhodla cestujícího okamžitě vyloučit z přepravy.

„Vzhledem k tomu, že muž cestoval se svými dvěma nezletilými dětmi, znamenal tento zkrat okamžitý konec plánované dovolené pro celou rodinu. Muž tak i s dětmi za doprovodu policistů poklidně opustil prostor letiště,“ uvedl Urban.

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Policisté varují, že slova jako bomba, terorista, výbušnina nebo zbraň v prostorách letiště automaticky spouští bezpečnostní postupy. Policisté ani letištní bezpečnostní služba podle mluvčího nemohou a nesmí vyhodnocovat, zda jde o nadsázku, frustraci či vtip. Jakékoliv podobné prohlášení vede k zásahu pyrotechniků, zpoždění a zpravidla k okamžitému zrušení dovolené na náklady cestujícího.

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