Na Letišti Václava Havla se srazila při pojíždění dvě letadla, nikdo se nezranil

Na ranveji Letiště Václava Havla v Praze se v pátek krátce po poledni střetla při pojíždění dvě letadla společnosti Smartwings. Nikomu z cestujících se nic nestalo, řekla mluvčí dopravce Vlaďka Dufková. Rozsah poškození letounů podle ní není velký, obě letadla se nejspíš vrátí do provozu už o víkendu. Cestující odletěli odpoledne náhradními stroji.

"Při pojíždění po pojezdových drahách došlo ke kontaktu dvou letadel, a to koncem křídla jednoho letadla s koncovou částí druhého. Všichni cestující jsou v pořádku a provoz na letišti není nijak omezen," řekl Pacvoň.

Aktuálně Letiště Václava Havla v Ruzyni - došlo ke střetu dvou letadel (obě tou dobou na zemi). Bez zranění. Jedná se o “ťukanec”. Na milstě letištní hasiči. pic.twitter.com/duxr3n3JFV — Týdeník Policie (@TydenikPolicie) May 17, 2019

Mluvčí Smartwings Vlaďka Dufková uvedla, že nehoda se stala mimo vzletovou dráhu. Rozsah poškození letadel podle ní není velký, jeden ze strojů by měl být zprovozněn už v pátek v noci, druhý nejspíš během víkendu. V obou případech šlo podle Dufkové o letadla Boeing 737-800.

Jedno z letadel mířilo do Funchalu na portugalském ostrově Madeira. Cestovalo v něm 160 pasažérů. Druhé letadlo se 118 cestujícími mělo letět do Monastiru v Tunisku. Pro obě linky společnost připravuje náhradní letadla, která by měla být zřejmě připravena v řádu několika hodin. V obou případech šlo podle Dufkové o letadla Boeing 737-800.

Josef Bejdák z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod České televizi řekl, že šlo o malou nehodu bez velkých následků. Vyšetřování příčin srážky podle něj potrvá zhruba tři měsíce. Viníkovi v krajním případě hrozí zastavení činnosti, o čemž rozhoduje Úřad pro civilní letectví, případně samotný dopravce.

Smartwings se v současnosti potýká s problémy s letadly Boeing 737 MAX 8, která musel dočasně vyřadit z provozu. Provoz těchto strojů v březnu zakázala po nehodě stejného stroje v Etiopii Evropská agentura pro bezpečnost létání. Smartwings vlastní sedm těchto letounů, dalších devět měla společnost převzít do léta. Dopravce je zatím nahrazuje dalšími stroji ze své flotily, pro letní sezonu zároveň oznámil snížení počtu svých letů o osm procent.

Flotila Smartwings se skládá z typů letadel Boeing 737-700, Boeing 737-800, Boeing 737-900ER, Boeing 737 MAX 8 a Cessna Citation.