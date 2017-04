před 11 minutami

Na pražském letišti musel ve čtvrtek neplánovaně přistát airbus, který letěl z Hannoveru do Vídně. Podle pražských hasičů byl příčinou kouř v zavazadlovém prostoru. Cestující byli evakuováni do terminálu, nikomu se nic nestalo. Informovala o tom mluvčí letiště Marika Janoušková. Letadlo společnosti Eurowings přistálo v 18:03. "Byla vyhlášena plná pohotovost. U přistání byly složky integrovaného záchranného systému včetně letištních hasičů. Přistání bylo bez problémů," uvedla mluvčí. Podle ní se nyní bude zjišťovat, co bylo příčinou kouře.