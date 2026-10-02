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Domácí

„Na letišti bylo letadlo a do toho jsem nasedl.“ Tykač vzala radního ČT do Karibiku

Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík
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Když v roce 2024 slavil uhlobaron Pavel Tykač 60. narozeniny, na ostrově Svatý Bartoloměj v Karibiku se objevil i Pavel Matocha, tehdejší místopředseda Rady ČT. Nyní před pražským soudem vypověděl, že na luxusní oslavu jej pozvala miliardářova manželka Ivana Tykač. Matocha přitom odmítl, že by Tykač či kdokoliv jiný jeho rozhodování v kontrolním orgánu veřejnoprávní televize ovlivňoval.

Ivana Tykač
Jak nyní před soudem potvrdil Pavel Matocha, bývalý šéf Rady ČT, na let a pobyt na karibském ostrově Svatý Bartoloměj jej v roce 2024 pozvala Ivana Tykač (na snímku), manželka miliardáře Pavla Tykače. Foto: Lukáš Bíba, Economia
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Omluva a čestné prohlášení, které poslal místo svého výslechu naplánovaného na léto, nestačilo. Proto si soudce Pavel Mihola do jednací síně v pražské Jagellonské ulici Pavla Matochu, donedávna výrazného člena Rady ČT, předvolal znovu.

Po několikaměsíční přestávce tak ve čtvrtek pokračovala kauza, ve které miliardář Pavel Tykač žaluje Jakuba Michálka. Uhlobaron chce po bývalém pirátském poslanci omluvu kvůli článku s titulkem „Pravda o mocenském oligopolu, který hýbe Českem“. Michálek ho napsal na podzim roku 2024.

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V textu mimo jiné naznačuje, že majitel energetické skupiny Sev.en ovlivňuje přes některé členy Rady České televize – včetně Pavla Matochy – dění ve veřejnoprávním médiu. Zájem Tykače o manévrování s mediálním děním Michálek ve svém blogu dokreslil několika výroky, které miliardář u soudu napadl.

Sněženky a machři v Poděbradech

Jediným bodem čtvrtečního jednání byl tedy výslech Pavla Matochy. Toho poslanci do Rady ČT zvolili v roce 2020, rychle se pak stal místopředsedou a následně i šéfem kontrolního orgánu veřejnoprávního média, pak opět místopředsedou. Ovšem když letos chtěl svůj mandát obhájit, také kvůli kauze s nahrávkou (viz box níže) v křesle radního nezůstal.

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Jak nahrávka ovlivnila volby

Na jaře 2026 novinář Marek Wollner na webu Forum24.cz zveřejnil citlivou nahrávku – podle serveru se dva členové Rady ČT (právě Matocha a Roman Bradáč) na audiu baví stylem připomínajícím korupční jednání.

Bradáč sice zprvu v rozhovoru pro Forum 24 potvrdil, že hlas na záznamu zní jako jeho, a odmítl, že by kdy přijal peníze za svůj hlas ve volbě šéfa ČT, ale následně spolu s Matochou popřel pravost nahrávky a společně kvůli ní podali trestní oznámení pro pomluvu. Oba striktně odmítají, že by měli být zapleteni do korupčního jednání.

Zveřejnění zvukového záznamu a následující politické události pak způsobily, že většinová vládní koalice dala od Matochy a Bradáče ruce pryč. Oba muži tak při sněmovní volbě v červnu své mandáty radních neobhájili a z kontrolního orgánu veřejnoprávního média se prozatím museli klidit.

Matocha nejdříve vysvětloval, jaká vazba byla mezi Pražskou šachovou společností (PŠS), již zakládal a dlouhé roky vedl, a samotným Pavlem Tykačem. „Osobně nebyl sponzorem, ale jak jsem již uvedl v čestném prohlášení, jedním z mnoha sponzorů PŠS byla společnost Czech Coal, v níž měl Pavel Tykač obchodní podíl,“ popsal Matocha.

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„Jestli si vybavuju přesně, tak poslední šachovou akcí, kterou Czech Coal sponzoroval, byl šachový zápas Sněženky a machři v Poděbradech v roce 2013. Tedy sedm let předtím, než jsem se stal členem Rady ČT,“ tvrdil dále Matocha.

Když se jej soudce Pavel Mihola zeptal, jestli Tykačovy peníze někdy využil pro vlastní potřebu, odmítl. Všechny finanční dary prý procházely účetnictvím PŠS. „Pavel Tykač ani nikdo jiný mě nikdy nesponzoroval, od roku 1992 se živím vlastní prací,“ oznámil Matocha.

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„Jako dárek dávám Tykačovi svůj čas“

Soud chtěl znát i okolnosti Matochovy cesty z roku 2024, kdy se ještě jako místopředseda Rady ČT zúčastnil Tykačových šedesátin. Oslava proběhla na exotickém ostrově Svatý Bartoloměj, jenž je součástí Malých Antil v Karibském moři.

„Na oslavu narozenin mě pozvala jeho manželka (Ivana Tykač), která to dělala jako dárek pro něj, od ní jsem obdržel pozvání,“ uvedl nyní Pavel Matocha, který se dosud k této cestě veřejně nevyjadřoval. „Jestli pan Tykač věděl, že tam budu, to nevím,“ pokračoval.

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„Ona (Ivana Tykač) poslala pozvánku, jejíž součástí bylo ,dostavte se na letiště‘, tam bylo letadlo a do toho já jsem nasedl,“ popisoval Matocha svůj odlet na miliardářovu oslavu. „Pavla Tykače jsem potkal až na tom ostrově, ani paní Tykač v tom letadle nebyla,“ vybavuje si ještě.

Matocha DVTV
Pavel Matocha, jenž dřív působil jako redaktor týdeníku Euro či spolupracovník Lidových novin, se letos pokoušel místo v Radě ČT obhájit, ale nepovedlo se mu to.Foto: Economia / DVTV

Když chtěl soudce vědět, kým byla financována Matochova letenka a pobyt v Karibiku, odpověděl: „To platil ten, kdo mě pozval. Oni (Tykačovi) bydleli v jiném hotelu, než jsem bydlel já a další pozvaní hosté.“

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„Jak jste to vnímal?“ chtěl vědět soudce. „Že kamarádovi žena pořádá oslavu a jako dárek mu tam chce dát překvapení, že tam pozve jeho kamarády. Takže jsem to vnímal, že dávám jemu jako dárek svůj čas, že přijedu na jeho oslavu,“ vyznal se Matocha ze svého vztahu s uhlobaronem.

„Václav Klaus ani jiný kamarád mě neovlivňovali“

„Já jsem si nevybíral ani místo, ani čas, vnímal jsem to jako dárek pro něj, já jim chci vyjádřit úctu, že jdu na jejich narozeniny,“ přiblížil ještě Matocha, proč jako místopředseda Rady ČT na karibskou party vyrazil. Zároveň odmítl, že by kdy s Tykačem trávil společnou dovolenou.

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Předseda soudního senátu Pavel Mihola chtěl vědět, jestli za pozváním na miliardářovu oslavu nemohla být snaha naklonit si Matochu v souvislosti s jeho rozhodováním v Radě ČT. Ovšem takový pocit údajně bývalý televizní radní nikdy nezískal.

„Nejen Pavel Tykač, ani nikdo jiný neovlivňoval mé rozhodování v Radě ČT. Vždy jsem tam hlasoval podle toho, co jsem považoval za správné,“ odvětil Matocha.

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A doplnil, že pokud by někdo chtěl mít vliv na kroky kontrolního orgánu České televize, musel by mít pod kontrolou minimálně deset jeho členů. „Ani Václav Klaus, ani žádný jiný z mých kamarádů mě nikdy neovlivňovali v mém konání v Radě ČT,“ řekl ještě Matocha.

Do takto probíhajícího výslechu pak zasáhl Petr Poledne, uhlobaronův advokát. Bylo zjevné, že se mu nezdá, jakým způsobem a na jaké věci se soudce dotazuje: „Dostáváme se mimo předmět sporu. Je skutečně nutné ptát se na všechny podrobnosti?“

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Pavel Mihola jej však zpražil: „Nechte soud v klidu pracovat, nezasahujte do procesního řízení, je to právo soudu.“

Přestože o výslech Pavla Matochy žádal Jakub Michálek a jeho právní zástupce Pavel Uhl, ani jeden z nich ve čtvrtek ráno k soudu nedorazili. A podle Miholy se mu ani neomluvili. „Z důvodu náhlé osobní komplikace,“ vysvětlil pak Uhl novináři do telefonu, proč jednání muselo proběhnout bez nich.

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Už během předešlých líčení sporu, jenž Obvodní soud pro Prahu 3 řeší od loňského září, Petr Poledne odmítl, že by Pavel Tykač do českého mediálního provozu promlouval tak, jak Michálek naznačil v napadnutém článku. Text už mimochodem na platformě medium.seznam.cz k dohledání není, firma tvrdí, že jej stáhla do ukončení případu.

Kauza by měla pokračovat opět za několik týdnů. Další dějství Pavel Mihola naplánoval na začátek letošního prosince.

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Autor působil v letech 2022 až 2024 v České televizi.

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