Děti se počůrávaly, nemyly si ruce, tvrdí maminky. Na lesní školky ale kontroly zatím nedosáhnou

před 29 minutami

Dvěma maminkám se nelíbilo, jak funguje soukromá Lesní školka Dúlek v Úvalech. Když si ale chtěly stěžovat, zjistily, že jim nikdo nepomůže. Hygiena jim napsala, že pokud školka není v rejstříku ministerstva školství, nemůže ji zkontrolovat. To samé platí pro školní inspekci, nepomohl jim ani živnostenský úřad. Jedinou možností tak bylo děti ze školky vzít. Lesní kluby vznikly jako soukromé organizace, letos ale dostaly možnost stát se oficiálně školkami. Měl se tak sjednotit jejich standard či zlevnit školné, registrace také měla umožnit docházku předškoláků. Jenže povolení získaly zatím jen dvě školky. Zápisy do nich přitom začínají už příští týden.

Doporučujeme

Praha - Dávat dítě do soukromé školky může mít kromě školného i další nevýhody. Pokud školka není registrovaná na ministerstvu školství, neplatí pro ni žádná pravidla a nemůže ji kontrolovat ani školní inspekce, ani hygiena. To se týká i lesních školek, které zatím fungují v režimu soukromých klubů, kde se platí školné.

Samy se o tom přesvědčily dvě matky ze Středočeského kraje. Když chtěly prověřit fungování lesní školky v Úvalech, odbyli je s tím, že soukromé zařízení nemají právo kontrolovat a umístění dětí v nich je čistě na jejich zodpovědnost.

Iva Doležalová dávala tříletého syna do Lesního klubu Dúlek už minulý rok, synovi se tam líbilo, rád se tam vracel a těšil se na paní učitelku. Letos v únoru tam syna přihlásila znovu. Místo oblíbené paní učitelky tam však byla jiná a syn najednou začal říkat, že ho ve školce mlátí.

"Budil se ze spaní, brečel a říkal, že do školky nechce," popisuje Doležalová. Snažila se to s ředitelkou řešit, ale nezlepšilo se to a její syn byl napaden několikrát. "Nezakročila. Řekla mi, že si to děti musí vyřešit mezi sebou," uvádí maminka.

K tomu se ale přidaly další věci, které se jim nelíbily. Děti běhaly venku v tričku, když bylo 13 stupňů, nemyly si ruce ani před jídlem. "Syn se mi ve školce i třikrát za dopoledne počůrával, normálně si vždy řekne. Paní učitelka mi řekla, že je jí nepříjemné dávat ho čůrat," uvádí Jana Procházková. Kvůli tomu, že ředitelka problémy neřešila a chovala se podle ní agresivně, své dítě ze školky odhlásila.

Poměry ve školce matky vyhodnotily jako závažné a rozhodly se, že je chtějí nechat prošetřit. Obrátily se na ministerstvo školství, tam se ale dozvěděly, že pokud zařízení není v rejstříku škol a školských zařízení, může se rodič obrátit pouze na zřizovatele tohoto zařízení, případně dítě odhlásit. Až v situaci, kdy by šlo o mlácení či zanedbání povinnosti při péči o dítě, by se mohly obrátit na policii. Nepomohl jim ani živnostenský úřad.

Z krajské hygienické stanice matkám na stížnost odpověděli, že Lesní klub Dúlek není registrován na ministerstvu školství, a nemusí tak plnit žádné standardy na vybavení. "Ze stejného důvodu není možné odborně posoudit úroveň péče o děti docházející do tohoto typu zařízení ze strany pečujících osob," uvedla v odpovědi hygiena s tím, že umístění dítěte do takového zařízení je volba rodičů, kvalitu musí volit "dle vlastního uvážení".

Provedli pouze kontrolu výdeje obědů a svačin. Zjistili nedostatky v provozní a osobní hygieně. "Tyto závady byly na místě se statutárním zástupcem kontrolované osoby projednány, včetně způsobu a termínu jejich odstranění," uvedla hygiena ke kontrole.

Je to o názoru, pochybení odmítáme, říká školka

Lesní škola DÚLEK pochybení odmítá. "To, co si maminky vykládaly jako agresi, my vnímáme jako běžné dětské pošťuchování. Kritika ze strany maminek podle nás není objektivní," uvádí k tomu ředitelka školky Pavla Šímová. Dětí se prý několikrát za den ptají, jestli nechtějí čůrat, ale pokud odpovědí, že ne, na záchod je nevodí.

Když si matka stěžovala na to, že její syn běhal ve 13 stupních na zahradě v tričku, školka to vysvětlila tím, že nechávají děti, aby si teplotu regulovaly samy. "Bylo víc stupňů a i jiné děti byly v tričku. Na zimu si nikdo z nich nestěžoval," zdůrazňuje Šímová.

Přesto klub kritiku nebral na lehkou váhu a snažil se konflikt řešit. Oslovil odborníka, sjednal schůzku, kde o problému měli všichni mluvit, přestože Doležalová s Procházkovou ze školky odešly a účast na schůzce nakonec z různých důvodů odmítly.

Jako hlavní problém ředitelka vnímá to, že maminky neporozuměly nastavení školky. To se i podle předsedkyně asociace lesních školek Terezy Valkounové občas stává. "Lesní školky mají nějakou filozofii a ne všichni rodiče se s ní ztotožní," vysvětluje s tím, že konkrétní případ však nezná.

Podle matek ale nelze neporozuměním "filozofii školky" vysvětlit agresi a počůrávání dětí.

Lesních školek je v republice kolem dvou stovek, jejich počet v asociaci však klesá. Aktuálně je tam stovka škol. "I kvůli případům, kdy jsme se s tím, jak škola funguje, neztotožňovali, jsme zpřísnili registraci do asociace. Proto počet školek klesá," vysvětluje Valkounová.

Školky jsou zatím registrované jen dvě, ministerstvo mění pravidla

Napravit situaci, kdy školku nemůže nikdo zkontrolovat, by mohla chystaná registrace lesních školek. Pokud by splnily minimální hygienické požadavky, staly by se z nich oficiální školky pod dohledem ministerstva i hygieny.

Přestože jistá svoboda k lesním školkám už z podstaty patří, ministerstvo školství ve spolupráci s resortem zdravotnictví jim po několika letech vyjednávání odpustilo, že nemají umývárny či splachovací záchodky v budově, a vytvořily pro ně speciální pravidla.

Lesní školky zásahem ministryně školství dostaly na poslední chvíli příležitost stát se oficiálně školkami už letos v září. Žádost musely podat už v lednu, narychlo se rozhodlo asi třicet školek, jenže zapsané jsou v současnosti jen dvě. "Ministerstvo zdravotnictví změnilo pravidla, která určilo v době registrace, a nijak to nechce vysvětlit," říká předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová. Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že žádné otázky na nová pravidla nezaznamenalo.

Nově například požaduje, aby i svačiny dovážela do lesa cateringová společnost, což je pro ně velmi nákladné. "Do srpna musíme mít smlouvu s jídelnou a nevíme, jestli se tyto podmínky ještě nepozmění. O registraci jsme požádali v lednu, v polovině února ministerstvo změnilo pravidla," popisuje ředitelka mateřské školy Stromík u Brna Klára Krchňavá.

Příští týden začínají zápisy do mateřských škol. Lesní školky, které požádaly o registraci, stále nevědí, jestli budou od září fungovat v režimu soukromé, či státní instituce. Navíc podle nového zákona musí všechny pětileté děti chodit do oficiální školky, takže mít registraci je pro tyto rodiče stěžejní. "Pokud lesní školka nakonec registraci nezíská, rodiče by si narychlo museli shánět novou státní školku," vysvětluje Krchňavá.

Související články