Domácí

Na Kvildě ráno naměřili minus 4,8 stupně Celsia, nejméně v republice

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Česko má za sebou další chladné ráno, pod nulu teploty klesly na 17 místech, hlavně na Šumavě. Nejchladněji bylo na šumavské meteorologické stanici Kvilda-Perla, kde teploměr ukázal minus 4,8 stupně Celsia. Minimum pro 26. srpen hlásí 15 stanic, kde se měří aspoň 30 let, mimo jiné ostravská Poruba, brněnské Žabovřesky a také Dyjákovice na Znojemsku.
Foto: Thinkstock

Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na facebooku. Rekordně chladné ráno bylo už v neděli.

Související

Poslední týden prázdnin přinese místy i tropické teploty, pak se ochladí

horko vedro počasí rekord teplo léto prázdniny koupání

"Dnešní ráno bylo opět chladné. Průměr minimálních teplot ze stanic v nižších a středních polohách (do 600 metrů nad mořem) byl necelých šest stupňů Celsia," uvedl ČHMÚ. Mrazivé bylo ráno také na dalších šumavských stanicích, na Březníku a na Rokytské slati teplota klesla shodně k minus 3,9 stupně Celsia. Kolem minus tří stupňů se teploty pohybovaly na třech měřicích stanicích v Kořenově v Jizerských horách, v Jelení v Krušných horách teploměr ukázal minus 2,5 stupně Celsia.

Všech 15 v úterý zaznamenaných nejnižších teplot pro 26. srpen je nad nulou. V Broumově na Náchodsku naměřili 1,6 stupně Celsia, dosavadní rekord z roku 1980 tam byl 2,5 stupně. V Rýmařově na Bruntálsku úterních 1,7 stupně přepsalo 45 let staré minimum 2,6 stupně Celsia. Nové minimum mají po úterku také Karviná, Nový Bydžov na Královéhradecku, Čáslav na Kutnohorsku, Vlašim na Benešovsku nebo Průhonice u Prahy.

Související

Česko má za sebou nejchladnější ráno letošního léta, na řadě míst mrzlo

Rychlebské hory, Česko, Cestování, Magazín

Nedělní ráno bylo v Česku nejchladnější v letošním létě, meteorologové zaznamenali i přízemní mráz. Čtrnáct ze 169 stanic měřících déle než 30 let v ten den přepsalo dosavadní srpnové minimum, na zhruba polovině padl rekord pro 24. srpen.

V úterý ČHMÚ očekává slunečný s nejvyššími teplotami od 22 do 27 stupňů Celsia. Na horách v 1000 metrech nad mořem má být kolem 17 stupňů. Ve středu a ve čtvrtek se teploty přes den vyšplhají podle předpovědi k tropickým 30 stupňům.

 
Mohlo by vás zajímat

Farmaceuti řeší, co s nanoplasty. Kolují v tělech a dělají bakterie nebezpečnějšími

Farmaceuti řeší, co s nanoplasty. Kolují v tělech a dělají bakterie nebezpečnějšími

Bratra mu zastřelil policista, pro jeho syny chystá sbírku. I Rakušan přiznal průšvih

Bratra mu zastřelil policista, pro jeho syny chystá sbírku. I Rakušan přiznal průšvih

Poslední týden prázdnin přinese místy i tropické teploty, pak se ochladí

Poslední týden prázdnin přinese místy i tropické teploty, pak se ochladí

Letošní sklizeň obilovin překonala loňskou o 500 tisíc tun, pokryje domácí spotřebu

Letošní sklizeň obilovin překonala loňskou o 500 tisíc tun, pokryje domácí spotřebu
domácí Aktuálně.cz Obsah počasí

Právě se děje

před 13 minutami
Blíží se úplné zatmění Měsíce. Astronomové radí, odkud vzácnou podívanou pozorovat

Blíží se úplné zatmění Měsíce. Astronomové radí, odkud vzácnou podívanou pozorovat

Půjde o první úplné zatmění Měsíce pozorovatelné z našeho území po více než šesti letech.
před 14 minutami
Porodila mrtvé dítě. Herečka Sára Donutilová promluvila o tragédii

Porodila mrtvé dítě. Herečka Sára Donutilová promluvila o tragédii

Ztráta miminka v těhotenství nebo krátce po porodu je téma, o kterém se v české společnosti stále nemluví. Jednou z žen byla i herečka Donutilová.
před 32 minutami

Zapomenutý Mercedes G od AMG bere dech. Má výraznou českou stopu a divokou historii

Zapomenutý Mercedes G od AMG bere dech. Má výraznou českou stopu a divokou historii
Prohlédnout si 16 fotografií
před 51 minutami
Chvíle, která dojala Ameriku. Venus mluvila o Muchové, potom utichla, oči zvlhly

Chvíle, která dojala Ameriku. Venus mluvila o Muchové, potom utichla, oči zvlhly

Ještě jednou, pravděpodobně naposledy, dokázala Venus Williamsová dostat do varu největší tenisový stadion světa: arénu Arthura Ashe.
před 55 minutami
Farmaceuti řeší, co s nanoplasty. Kolují v tělech a dělají bakterie nebezpečnějšími

Farmaceuti řeší, co s nanoplasty. Kolují v tělech a dělají bakterie nebezpečnějšími

Na povrchu nanoplastů se vytvoří biofilm, který poskytuje ochranu patogenům. Další částečky blokují molekuly léku tak, že se nevstřebají do těla.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ta zatracená fotka... Španělé připomněli tragickou smrt slovenského talentu

Ta zatracená fotka... Španělé připomněli tragickou smrt slovenského talentu

Oviedo a Real Madrid. Dva kluby, které před svou tragédií spojil legendární Peter Dubovský, se po dlouhých letech utkaly ve španělské lize.
před 1 hodinou
V Izraeli pokračují masivní demonstrace za propuštění rukojmích držených Hamásem

V Izraeli pokračují masivní demonstrace za propuštění rukojmích držených Hamásem

Demonstranti přerušili provoz na některých významných silničních tazích a shromáždili se před domy některých ministrů.
Další zprávy