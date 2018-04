Kouření denně zabije autobus plný lidí, zmírňovat zákon je nepřijatelné, tvrdí ministr

před 1 hodinou

Podle průzkumu, který si ministr nechal udělat, 78 procent lidí zákaz v restauracích podporuje.

Praha - Zákaz kouření v restauracích považuje za správný 78 procent lidí. Ukázal to průzkum, který si u agentury STEM nechal provést ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO). Výsledky podle něj dokazují, že změkčovat protikuřácký zákon, který navíc neplatí ani rok, by nebylo rozumné. Návrh poslance Marka Bendy (ODS) na zmírnění zákona v pátek projedná sněmovna.

"Z mého pohledu nejen ministra zdravotnictví, ale i právníka je to nepřijatelné. Měnit zákon po tak krátké době je špatná praxe," uvedl ministr. Dodal, že kouření českou společnost stojí ročně miliardy a na onemocnění, která s ním souvisí, denně zemře jeden autobus plný lidí.

Autoři výzkumu uvádějí, že zákaz kouření v restauracích nevadí 87 procentům nekuřáků a 62 procentům občasných kuřáků. "Data jednoznačně ukazují, že i veřejnost je pro to, aby byl současný stav zachován," řekl Vojtěch.

Poměr se obrací u slabších kuřáků, kteří zákaz považují za přijatelný v 41 procentech. Mezi silnými kuřáky je takových lidí už jen 19 procent.

Ministra přišla do sněmovny podpořit řada uznávaných lékařů. "Věřím, že jsme si do parlamentu zvolili ženy a muže, kteří považují zdraví za jednu z největších hodnot, které máme," uvedl například chirurg Pavel Pafko.

Zúčastnila se i odbornice na závislosti Eva Králíková. Ta s kolegy nedávno zveřejnila čísla, která podle ní dokazují, že zákaz kouření už po takto krátké době vede k poklesu infarktů. Lékařka uznává, že na skutečně prokazatelná data je ještě brzy. "Ale jsou dva důvody, proč je pravděpodobné, že pokles se zákazem souvisí. Zaprvé to vyšlo zhruba stejně jako v jiných zemích. Pochybuji, že by česká populace byla jiný živočišný druh," řekla Králíková a dodala, že druhým důkazem je výraznější pokles u lidí do 60 let.

Bendův návrh na zmírnění zákona by provozovatelům umožnil zřizování kuřáren v restauracích, divadlech, kinech a dalších kulturních zařízeních i na sportovištích včetně hal. Menší hospody nebo bary, ve kterých se nepodává jídlo, by pak mohly být kuřácké. Návrh podepsalo 90 poslanců z osmi klubů včetně členů ANO. Vojtěch k tomu řekl, že poslanci ANO budou hlasovat svobodně. "Ale závěr z klubu byl takový, že by návrh neměl být podpořen," doplnil ministr.