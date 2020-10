Kapacita nemocnic dojde na konci října, říká ÚZIS. Denně může umírat přes 100 lidí

Vláda razantními opatřeními chce co nejrychleji zastavit šíření epidemie. Pondělní predikce Ústavu zdravotnických informací a statistik, které se redakci Aktuálně.cz podařilo získat, ukazují, že se Česko dostává do kritické situace. Nejhorší scénář počítá s tím, že v říjnu zemře kvůli covidu-19 1755 lidí. I ty příznivější však počítají s tím, že se nemocnice dostanou na hranu svých kapacit.

Zavřené školy a restaurace, výrazné omezení sociálních kontaktů. To všechno má alespoň částečně zbrzdit šíření koronaviru v české populaci. Data Ústavu zdravotnických informací a statistik, která se podařilo Aktuálně.cz získat, ukazují, že se země nachází v kritické situaci. Lidé musí dělat vše pro to, aby se nenakazili nebo aby nemoc nešířili dál.

Momentálně reprodukční číslo odhadují statistici na 1,53, což znamená, že deset lidí nakazí zhruba 15 dalších. To pak povede k tomu, že se denní přírůstky nakažených zdvojnásobí zhruba za devět dní.

Pokud by se reprodukční číslo nepodařilo srazit dolů, mělo by to pro české zdravotnictví fatální důsledky. V druhé polovině října by se nakazilo denně průměrně přes 22 tisíc lidí, během celého října by se v takovém případě infikovalo přes 450 tisíc lidí. To by se promítlo i do počtu obětí, statistici předpokládají, že by za tento měsíc kvůli covidu-19 zemřelo 1755 lidí. Na konci října by tak průměrně přibývalo 130 obětí za den.

Epidemiologové však předpokládají, že díky nařízeným omezením se míra sociálních kontaktů ve společnosti výrazně sníží, což povede ke snížení reprodukčního čísla. Ústav však zdůrazňuje, že při stávajícím vývoji parametrů epidemie je úplné zastavení růstu málo pravděpodobné.

Statistici však upozorňují, že současná opatření se do vývoje epidemie nepromítnou hned, nýbrž až s určitým zpožděním. "Při stávajících epidemiologických parametrech se jako účinné jeví redukovat množství kontaktů v populaci až o 50 procent. V souběhu se striktním dodržováním hygienických pravidel (ruce - roušky - rozestupy) by takto došlo k zpomalení šíření nemoci, avšak se zpožděním minimálně sedmi dnů. Během této doby lze očekávat jednorázové vysoké denní záchyty pozitivních jedinců až do výše mezi šesti a 12 tisíci," stojí v dokumentu, který má redakce k dispozici.

I ty nejoptimističtější scénáře tak počítají s tím, že v druhé polovině října bude denně přibývat průměrně téměř sedm tisíc nakažených. Oproti nejpesimističtějšímu scénáři však pochopitelně nemoci nepodlehne tolik lidí. Tato varianta vývoje počítá s 966 mrtvými za celý říjen, což na jeho konci bude znamenat průměrný denní přírůstek 40 až 45 obětí.

Čeho se však statistici pod ministerstvem zdravotnictví obávají, je přeplnění nemocnic, což aktuálně hrozí. Zatímco přijatá opatření by se do počtu nových případů mohla promítnout za týden, u počtu hospitalizací to potrvá ještě o mnoho déle. Do nemocnice se lidé od zjištění diagnózy dostávají zpravidla po deseti dnech, těžký stav se pak u nich projeví až po dalších pěti až deseti dnech od hospitalizování.

Statistici upozorňují, že při takhle velkém počtu aktuálně nakažených osob i relativně nízká hodnota reprodukčního čísla, která přesáhne hodnotu 1, vede k vysokému nárůstu počtu nově nakažených, což samozřejmě povede i k růstu počtu lidí, kteří budou vyžadovat pomoc lékařů v nemocnicích.

I optimistický scénář s reprodukčním číslem 1,2 očekává, že na konci října bude hospitalizováno zhruba 4500 pacientů s covidem-19, přičemž zhruba tisíc z nich bude vyžadovat intenzivní péči a více než 500 pomoc přístrojů na podporu dýchání.

"Tyto hodnoty se rovnají vyčerpání dostupných kapacit hlášených nyní z nemocnic. Rizikovější scénáře již indikují riziko překročení hlášené dostupné kapacity systému. Z toho důvodu je nutné iniciovat kroky vedoucí k omezení elektivní (cílené, pozn. red.) péče. I pokud by se epidemiologický vývoj zásadně zlepšil, potřeba hospitalizační péče bude vysoká minimálně po dobu dalších tří týdnů," uvádí ústav ve své neveřejné zprávě.

Mezi pátkem a sobotou leželo v nemocnici 2106 pacientů s covidem-19, z toho 350 bylo na jednotce intenzivní péče a 155 z nich potřebovalo pomoc umělé plicní ventilace či mimotělní podpory života zařízením ECMO. Lůžek s těmito důležitými přístroji je v nemocnicích stále dost.

Jenže to se může rychle měnit. Nejrizikovější scénář podle ústavu počítá s tím, že denně bude v nemocnicích přibývat 468 pacientů a takřka 100 na jednotkách intenzivní péče. To by znamenalo, že k poslednímu říjnu bude v nemocnicích 10 745 pacientů, z toho 2202 na jednotkách intenzivní péče.

Realistický scénář s reprodukčním číslem 1,2 počítá s denním nárůstem v nemocnicích o 126 lidí a o 29 lidí na intenzivní péči. V takovém případě by v nemocnicích bylo na konci října 4539 pacientů a 982 na jednotkách intenzivní péče.

Při počítání kapacit nemocnic je však nutné počítat také s nemocničním personálem, který podobně jako běžná populace čelí nákaze koronavirem. Ze soboty na neděli bylo pozitivních 978 lékařů, 1862 zdravotních sester a 1591 ostatních zdravotnických pracovníků.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula proto v pondělí prohlásil, že počítá, že by nemocnicím personálně oslabeným kvůli koronaviru mělo pomáhat až 2400 mediků čtvrtých a pátých ročníků.