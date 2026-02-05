Na Jičínsku se srazil vlak s kamionem, na místě je několik zraněných

U města Železnice na Jičínsku se dnes po 17:00 srazil na přejezdu osobní vlak s nákladním autem. Při srážce podle zdravotnických záchranářů utrpělo lehká zranění pět lidí, které zdravotníci převezli do jičínské nemocnice.
Jedna náprava vlaku vykolejila, kamion skončil na boku. Provoz na trati bude v úseku mezi Jičínem a Libuní přerušený do pátečního dopoledne. ČTK to zjistila u policie, Správy železnic, Českých drah, hasičů a zdravotnických záchranářů.
Přes noc na pátek budou drážní hasiči dostávat soupravu zpět na koleje. Vyprostit bude také třeba převrácený kamion. „Po odtažení vlaku bude ještě nutné za denního světla zkontrolovat železniční svršek, zda nedošlo k jeho narušení,“ řekl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Do obnovení provozu České dráhy na trati zavedly náhradní autobusovou dopravu v úseku mezi Jičínem a Rovenskem pod Troskami. Úsek je součástí železniční tratě z Hradce Králové do Turnova.
Údaje o počtu zraněných od policie, Správy železnic a hasičů se liší. V soupravě Regionova podle policie a Správy železnic utrpěli lehká zranění tři lidé. Podle hasičů bylo ve vlaku zraněno šest lidí. Podle Kavky zranění utrpěli strojvůdce, vlakvedoucí a jeden cestující. Cestujících bylo podle Kavky ve vlaku sedm.
„Řidič kamionu nebyl zraněn, hasiči mu pomohli z vozidla vystoupit pomocí nastavovacího žebříku,“ uvedli hasiči. Mluvčí zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová řekla, že na místo záchranná služba vyslala dvě záchranářské posádky a jednu lékařskou posádku.
„Vlak jel před srážkou malou rychlostí. Jeden vagon je zčásti vykolejený,“ uvedla mluvčí policie Šárka Pižlová. Vlak je podle Kavky nepojízdný, mimo koleje se ocitla náprava hnacího vozu. Hasiči Správy železnic odčerpávají naftu z nádrže poškozeného nákladního vozidla a evakuovali cestující, dodal Kavka.
