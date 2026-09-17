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Na jezeře Most našli tělo. Policie zjišťuje, zda patří mladíkovi pohřešovanému po bouřce

ČTK
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Policisté ve čtvrtek odpoledne vyzvedli lidské tělo z jezera Most. Nevylučují, že by to mohl být mladík, po kterém pátrali od srpnové bouřky v regionu. Totožnost nalezené osoby musí potvrdit až genetická expertiza. Informovala o tom policie na síti X.

Pátrání policie na jezeře Most.
Pátrání policie na jezeře Most.Foto: Aktuálně.cz – Boris Drápal
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Na přítomnost lidského těla policii ve čtvrtek upozornil soukromý potápěč. Utonulého vyzvedli potápěči ze zásahové jednotky. S ohledem na pozůstalé nebudou policisté k případu v tuto chvíli poskytovat bližší informace.

Na jezeře při bouřce zůstalo šest lidí, čtyři se podařilo záchranářům dostat do bezpečí. Jednoho mrtvého paddleboardistu našli policisté o den později. Po druhém policie od té doby pátrala. Zpočátku s hledáním pohřešovaného pomáhali i policisté z jiných regionů a hasiči. Policisté také hodnotili kamerové záznamy, které nahráli potápěči pod vodou.

Jezero Most má rozlohu přes 300 hektarů a je přes 70 metrů hluboké. Vzniklo zatopením hnědouhelného dolu v těsném sousedství stejnojmenného města.

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