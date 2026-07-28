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Domácí

Na Hušbauerovi jako lídrovi v Praze je v ANO shoda, ale není potvrzený, řekl Havlíček

ČTK

Na nynějším šéfovi pražské buňky hnutí ANO Janu Hušbauerovi jako lídrovi pražské kandidátky do komunálních voleb je ve straně shoda, ale není zatím oficiálně potvrzený výborem. Řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Hušbauera podle něj plánují zástupci strany odhlasovat společně s ještě dalšími kandidáty. Přesný termín hlasování zatím nesdělil.

Volby 2017 - Hnutí ANO - Ilustrační snímek
Ilustrační snímek.Foto: Reuters
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Původně měl do komunálních voleb v Praze vést kandidátku ANO Ondřej Prokop, který ale nedávno po článcích v médiích o nejasnostech kolem svých majetkových přiznání a pořizování bytů odstoupil z čela kandidátky i z místa předsedy pražské organizace. O pravděpodobném obsazení prvního místa na pražské kandidátce Hušbauerem média spekulovala již minulý týden.

"(Hušbauer) Ještě není potvrzen výborem ANO, ale je na něm shoda a spojíme s hlasováním ještě jiných kandidátů," řekl v úterý Havlíček. Hlasování by se podle dřívějších informací mělo uskutečnit v nejbližší době.

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Hušbauer vystřídal Prokopa mimo jiné v placené funkci předsedy kontrolního výboru zastupitelstva, ze které Prokopa v polovině června odvolali pražští zastupitelé kvůli jeho kauze nepřiznaných bytů. Radním v Praze 4 je Hušbauer od roku 2019. Je bratrem bývalého záložníka fotbalové reprezentace Josefa Hušbauera.

Lhůta pro podání kandidátky do podzimních voleb končí za týden. Většina ostatních stran v Praze má nyní své kandidátky zkompletovány. Celorepublikový výbor ANO může lídra pro obecní volby v Praze schválit per rollam, tedy nemusí se ani sejít, může to udělat písemně.

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Minulých voleb na pražských magistrát v roce 2022 se zúčastnilo 22 subjektů. Vyhrála je koalice Spolu, hnutí ANO obsadilo druhé místo se ziskem 19,3 procenta hlasů.

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