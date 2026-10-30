Na Hradě nebyl, pro ocenění si jel exprezident Zeman na Slovensko. S Okamurou po boku

Bývalý prezident Miloš Zeman sice vynechal oslavy na Pražském hradě, ocenění se ale nakonec dočkal u sousedů. Od předsedy Národní rady Slovenské republiky Richarda Rašiho si převzal vyznamenání. „Politika bývá často založena na vyvolávání svárů a nenávisti. Proto je vzácné, když politiky ocení za vzájemnost a přínos k dobrým vztahům,“ napsal Zeman, který sám stojí za řadou rozdělujících výroků.
„Velmi si vážím vyznamenání, kterého se mi dnes dostalo ve slovenském Martině. Z rukou předsedy Národní rady Slovenské republiky Richarda Rašiho jsem za přítomnosti předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury, poslaneckých delegací obou parlamentů, diplomatů a dalších vzácných hostů převzal Cenu za česko-slovenskou vzájemnost,“ uvedl Zeman v pátek na své facebookové stránce.
Svá slova doprovodil také fotkou se zmíněným vyznamenáním. Kromě zmíněných šéfů českých a slovenských dolních parlamentních komor je na snímku také bývalá slovenská hlava státu – Rudolf Schuster.
„Politika bývá často založena na vyvolávání svárů a nenávisti. Proto je vzácné, když politiky ocení za vzájemnost a přínos k dobrým vztahům. Potěšila mě velmi milá slova Richarda Rašiho i Tomia Okamury, která zazněla během slavnostního ceremoniálu. A mám velkou radost z toho, že spolu se mnou získal cenu také můj přítel prezident Rudolf Schuster,“ dodal Zeman.
Ten přitom osobně stojí za celou řadou výroků a kroků, které rozdělovaly přinejmenším českou společnost.
Ceremonie na Hradě opět vynechal
Exprezident získal cenu jen chvíli poté, co sám opět vynechal předávání ocenění na Pražském hradě. Slavnosti v rámci 28. října vynechává od té doby, co je prezidentem Petr Pavel. „Nemám rád formální gesta bez obsahu, projevy čtené z čtecího zařízení, a když se vyznamenávají lidé, kteří přisluhovali Fialově vládě,“ vzkázal Zeman v pondělí pro Aktuálně.cz.
„Dne 28. října neoslavím vznik republiky na Pražském hradě, kde se v poslední době oslavuje spíše monarchie,“ rýpl si exprezident do svého nástupce.
Na vzniku ceny se předsedové české a slovenské sněmovny dohodli dříve v letošním roce. Udělovat by se měla každoročně osobnostem z oblasti kultury, vědy, diplomacie či veřejného života, které se zasloužily o rozvoj vztahů mezi Českem a Slovenskem.
Symbolické místo na Slovensku
Zeman, který byl českým prezidentem v letech 2013 až 2023 a předtím vykonával funkci premiéra či šéfa sněmovny, podle Bratislavy už v době rozdělení Československa prosazoval zachování úzkých vazeb mezi oběma národy.
V Martině slovenští představitelé před 108 lety přijali Martinskou deklaraci, kterou se přihlásili k myšlence československého státu. Učinili tak 30. října 1918, tedy dva dny po vzniku Československé republiky.
Mohlo vám uniknout: Prezident Pavel mohl Babiše natřít. Neudělal to. Proč v projevu nepřitvrdil?
Strach o Satoranského. Po pádu na hlavu putoval z palubovky rovnou do nemocnice
Basketbalista Tomáš Satoranský nedohrál po nekontrolovaném pádu na hlavu dnešní zápas Hapoelu Tel Aviv v Evropské lize na hřišti Dubaje.
ŽIVĚ „Prostě ho ignorují.“ Ukrajina navzdory Trumpově výzvě obnovila útoky na ruské rafinerie
Ukrajina po určité odmlce obnovila útoky na ruské ropné rafinerie, prohlásil v pátek místopředseda ruské vlády Alexandr Novak podle agentury RIA Novosti. Poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov podle agentury Interfax prohlásil, že Ukrajina obnovenými útoky ignoruje výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Opět neuposlechli. Řekl bych, že ho dokonce prostě ignorují,“ řekl Putinův poradce.
Senzační podívaná v Plzni. Škodovka v závěru otočila zápas s třineckým hegemonem
Hokejisté Třince prohráli v 16. kole extraligy v Plzni 2:4 a teprve podruhé v sezoně nebodovali. K úspěchu jim nestačilo ani vedení 2:0 po dvou třetinách a celkově potřetí v ročníku našli přemožitele. Západočeši díky dokonalému obratu oslavili třetí domácí vítězství v řadě.
Precizní Lehečka utnul švýcarskou senzaci. V Basileji si zahraje o finále
Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaji v Basileji do semifinále. Osmý nasazený hráč porazil domácího Švýcara Jeromea Kyma 6:4, 6:2, ten přitom platil za senzaci turnaje, protože v osmifinále vyřadil nasazenou jedničku Američana Bena Sheltona. O finále se čtyřiadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi utká s Němcem Janem-Lennardem Struffem, který zdolal Portugalce Nuna Borgese 6:2, 6:3.
Policie obvinila exposlankyni ANO Balaštíkovou. Měla ovlivňovat zlínskou hygienu
Kriminalisté obvinili bývalou poslankyni za hnutí ANO Margitu Balaštíkovou kvůli podezření z ovlivňování kontrol zlínské krajské hygienické stanice. V pátek večer to sdělila Česká televize. Policisté stíhají v této kauze tři lidi, které podezřívají ze zneužití pravomoci úřední osoby a nadržování. Balaštíková vinu opakovaně odmítla. Stíhání tří osob potvrdila mluvčí zlínské policie Šárka Trnková.