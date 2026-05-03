Přeskočit na obsah
Benative
3. 5. Alexej
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Na horské dráze v Hradci Králové se srazily dvě soupravy, policie nehodu vyšetřuje

ČTK

V Hradci Králové se v sobotu srazila dvě vozítka na horské dráze, devět lidí, z toho osm dětí, utrpělo lehké zranění. Policie případ vyšetřuje.

Extreme,Rollercoaster,At,Speed,Against,The,Background,Of,The,Blue
ilustrační fotoFoto: Shutterstock
Reklama

Policie se zabývá sobotní nehodou na pouťové atrakci pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Trestní stíhání dosud nezačalo, policie nikoho neobvinila, řekla policejní mluvčí Karolína Macháčková.

„Událost prověřujeme pro možné spáchání přečinu obecné ohrožení z nedbalosti. Budeme vyžadovat ve věci znalecké posudky,“ řekla Macháčková.

Související

Nehoda se stala v sobotu 2. května krátce po 16:30 na malé horské dráze, která je jednou z pouťových atrakcí na prostranství mezi koupalištěm Flošna a městským silničním okruhem. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému.

„Došlo ke kolizi dvou souprav, při které jeden z vozů sjel z vodících kolejnic. Hlavní je, že souprava zůstala zajištěna v konstrukci dráhy a nedošlo k jejímu pádu mimo těleso atrakce,“ řekla Macháčková.

Reklama
Reklama

Lehké zranění utrpělo osm dětí a jeden dospělý. Jednalo se o povrchová poranění a modřiny, nic vážného, uvedli krátce po zásahu zástupci zdravotnické záchranné služby. Vzhledem k tomu, že šlo o dětské pacienty, byli přepraveni k dalšími vyšetření do Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama