Na horské dráze v Hradci Králové se srazily dvě soupravy, policie nehodu vyšetřuje

V Hradci Králové se v sobotu srazila dvě vozítka na horské dráze, devět lidí, z toho osm dětí, utrpělo lehké zranění. Policie případ vyšetřuje.
Policie se zabývá sobotní nehodou na pouťové atrakci pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Trestní stíhání dosud nezačalo, policie nikoho neobvinila, řekla policejní mluvčí Karolína Macháčková.
„Událost prověřujeme pro možné spáchání přečinu obecné ohrožení z nedbalosti. Budeme vyžadovat ve věci znalecké posudky,“ řekla Macháčková.
Nehoda se stala v sobotu 2. května krátce po 16:30 na malé horské dráze, která je jednou z pouťových atrakcí na prostranství mezi koupalištěm Flošna a městským silničním okruhem. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému.
„Došlo ke kolizi dvou souprav, při které jeden z vozů sjel z vodících kolejnic. Hlavní je, že souprava zůstala zajištěna v konstrukci dráhy a nedošlo k jejímu pádu mimo těleso atrakce,“ řekla Macháčková.
Lehké zranění utrpělo osm dětí a jeden dospělý. Jednalo se o povrchová poranění a modřiny, nic vážného, uvedli krátce po zásahu zástupci zdravotnické záchranné služby. Vzhledem k tomu, že šlo o dětské pacienty, byli přepraveni k dalšími vyšetření do Fakultní nemocnice Hradec Králové.
